В России назвали стоимость вакцины против коронавируса "Спутник Лайт"
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В России назвали стоимость вакцины против коронавируса "Спутник Лайт"

3:06:305/17/2021Фото: pixabay.com
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Как только зарегистрируют цену, вакцина поступит в гражданский оборот.

Вакцина "Спутник Лайт" является аналогом первого компонента "Гам-ковид-вак"
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала предельную отпускную цену на вакцину от коронавируса "Спутник Лайт". Она составляет 342,36 рубля без НДС за дозу.

Как только зарегистрируют цену, вакцина поступит в гражданский оборот.

Вакцина "Спутник Лайт" является аналогом первого компонента "Гам-ковид-вак" ("Спутник V"), сообщают в ФАС. Это будет четвертая вакцина, произведенная в России, подходящая для профилактики коронавируса.

Сейчас в нашей стране можно привиться тремя двухкомпонентными вакцинами предельные цены на которые ранее были приняты ФАС. Это - "Спутник V" стоимостью 866,81 рубля, "Эпиваккорона" - 842,02 рубля и "Ковивак" - 866 рублей. Все они включены в перечень остро необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

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фасцена вакцинаСпутник Лайт
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