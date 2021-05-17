В России назвали стоимость вакцины против коронавируса "Спутник Лайт"

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала предельную отпускную цену на вакцину от коронавируса "Спутник Лайт". Она составляет 342,36 рубля без НДС за дозу.
Как только зарегистрируют цену, вакцина поступит в гражданский оборот.
Вакцина "Спутник Лайт" является аналогом первого компонента "Гам-ковид-вак" ("Спутник V"), сообщают в ФАС. Это будет четвертая вакцина, произведенная в России, подходящая для профилактики коронавируса.
Сейчас в нашей стране можно привиться тремя двухкомпонентными вакцинами предельные цены на которые ранее были приняты ФАС. Это - "Спутник V" стоимостью 866,81 рубля, "Эпиваккорона" - 842,02 рубля и "Ковивак" - 866 рублей. Все они включены в перечень остро необходимых и важнейших лекарственных препаратов.