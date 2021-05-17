Какую молитву читают 18 мая в день Великомученицы Ирины-2021

Святая великомученица Ирина Македонская почитается в православных храмах 18 мая ежегодно. Особо покровительствует она девушкам, носящим ее имя, а также миссионерам, путникам и всем тем, кто изучает Слово Божие.
Но обращаются к ней все христиане и она никому не отказывает в помощи, когда молитвы возносятся искренне и идут из самого сердца.
Просят Ирину о помощи в семейной жизни, о здравии, о преодолении сомнений и укреплении веры, о помощи при устройстве на работу и об избавлении от врагов.
Для того, чтобы ваши молитвы были услышаны, нужно иметь чистое сердце, не быть ни кого обиженным, не желать никому зла.
Молитва