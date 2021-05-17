На объекте «Норникеля» в Дудинке произошла утечка дизтоплива

На одном из объектов "Норникеля" в Дудинке произошла утечка дизельного топлива, сообщают РИА Новости, ссылаясь на представителя экстренных служб.
- На территории "Таймырской топливной компании" происходит утечка в обвалованный котлован дизельного топлива из емкости 20 тысяч кубических метров, — говорит сотрудник.
"Норникель" утверждает, что речь идет о 20 литрах топлива, а также что ущерба для окружающей среды нет. При этом в МЧС говорят о 200 литрах. Службы уже начали проводить аварийные работы. Сейчас ведется перекачка смеси в резервные емкости.
Напомним, в прошлом году произошла авария на норильской ТЭЦ-3, за которую "Норникель" выплатил 146,2 миллиарда рублей компенсации. Тогда в реки попало более 21 тысячи тонн нефтепродуктов, что нанесло огромный вред экологии. По факту инцидента возбудили несколько уголовных дел. Власти вводили режим ЧС.