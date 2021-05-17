Кто такой девятый директор КБУ Бердска за 12 лет Анатолий Пронюшкин

В должности директора МУП «КБУ» Анатолий Пронюшкин работает уже почти месяц — с 20 апреля. В пятницу, 14 мая, Анатолий Пронюшкин дал эксклюзивное интервью «Курьер. Среда. Бердск», в котором рассказал о планах на посту и о том, какой опыт работы в энергетике имеет за плечами.
В энергетике человек не случайный
Работать в сфере энергетики Анатолий Иванович решил еще в школьные годы, когда после 8 класса пошел учиться в новосибирский электромашиностроительный техникум, на специальность строительство и монтаж линий электропередач. После службы в армии устроился на ТЭЦ-2, слесарем по ремонту электрооборудования. Параллельно с работой он поступил на вечернее отделение НЭТИ, получать высшее образование по специальности инженера-электрика.
- Шесть лет, четыре раза в неделю я ходил пешком на занятия. В пять вечера заканчивалась смена, в семь начинались занятия и шли до 23:20. Ни разу их не пропускал, чем я до сих пор горжусь, - вспоминает Анатолий Пронюшкин.
Вместе с дипломом он получил и повышение. Сначала до мастера по ремонту оборудования, через год до замначальника цеха, еще через четыре — до заместителя главного инженера. В 31 год Анатолий Иванович становится главным инженером на ТЭЦ-2, на этой должности он проработал 13 лет.
- После ТЭЦ небольшие котельные, как в Бердске, это небо и земля. Разница в параметрах на порядок, соответственно совершенно другой подход к дисциплине, подготовка и ответственность. И когда я здесь задаю вопросы, связанные с оперативным обслуживанием, обстановкой и всем остальным, меня иногда не понимают, - признается директор КБУ.
После работы на ТЭЦ-2 Пронюшкин стал директором предприятия Новосибирскэнергоспецремонт, и именно на время его руководство пришлась работа над несколькими важными для Новосибирска проектами. Такими, как строительство шестого энергоблока ТЭЦ-5, мощностью 200 мегаватт. А также четвертого энерговывода и третьей градирни там же. Он принимал участие в восстановлении Барабинской ГРЭС, где взорвалась турбина, а также в восстановлении 14-й турбины на ТЭЦ-3.
Не менее крупными проектами Анатолию Ивановичу пришлось заниматься на следующем месте работы, в Гортеплоэнерго, заместителем директора по развитию.
- Моими обязанностями было готовить программу развития города. Мы разработали такую систему. Раньше было как, приходил застройщик, он должен был заплатить нам за подключение к коммуникациям определенную сумму. Мы эту сумму получали и не знали как распорядиться, куда ее вложить. В итоге разработали систему, когда поступающие деньги аккумулировали на специальных счетах, которые потом шли на финансирование крупных проектов. Так мы обеспечили теплоснабжение Горского микрорайона, Чистой слободы и освободили массу тепла на Затулинке. Благодаря чему там сегодня тоже выросли большие микрорайоны, - рассказывает он.
Пришел навести порядок
Вступив в должность директора КБУ, Анатолий Пронюшкин, в первую очередь, самостоятельно ознакомился с мощностями предприятия и оценил его состояние. Говорит — не умеет сидеть в кабинете и читать только отчеты, обязательно надо самому взглянуть что происходит.
Одним из первых вопросов, которым озаботился новый руководитель стал кадровый состав КБУ. Так одним из первых решений стало создание на предприятии планово-экономического отдела, которого тут раньше попросту не было.
- У меня есть второе высшее образование, по экономической специальности, так что в вопросах экономики меня очень сложно обмануть. Подобному предприятию работать без планово-экономического отдела это все равно что на трехколесном велосипеде пытаться ехать только на двух колесах, - подчеркивает он.
Для МУП «КБУ» Анатолий Пронюшкин уже девятый директор за последние 12 лет. Причем большая часть предыдущих руководителей не были бердчанами. Именно поэтому уже сейчас намерен самостоятельно воспитать своего преемника, которому передаст должность, когда придет время уходить. И этот человек должен быть жителем Бердска.
- Самой первой фразой, которую я сказал коллективу, когда сюда только пришел, было: «Со мной очень легко работать тем, кто работает. И практически невозможно тем, кто не работает». Здесь, в КБУ, есть оборудование и есть проблемы, которые надо решать. Но самое главное, здесь есть коллектив, который знает и понимает что нужно делать, - подчеркивает он.