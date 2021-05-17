В какое время полезнее всего принимать пищу по утрам и почему нельзя пропускать завтрак?

Об особенностях первого и самого важного приема пищи рассказал радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-диетолог, доцент медицинского факультета Санкт-Петербургского государственного университета Андрей Бобровский.
- Традиционно считается, что завтракать нужно в течение полутора часов после того, как вы проснулись. Разница в несколько минут, даже в полчаса, особой роли играть не будет. Завтрак должен дать вам энергию на движение, на мозговую деятельность, чтобы прошла сонливость. Для этого не только душ предназначен, но и завтрак. Легкий завтрак в постель также ничего плохого не несет, если это не плотный-плотный завтрак с первым, вторым, третьим и десертом, – говорит диетолог.
Бобровский объяснил, что лучше всего завтракать в одно и то же время. В выходные позволительно сделать исключение.
- Если речь идет о выходных, то два дня в неделю особо на ситуацию не влияют, главное, чтобы в рабочие дни вы употребляли пищу в одно и то же время. Это влияет практически на все системы и органы человека. Когда прием пищи происходит в одно и то же время, к этому времени адаптируется пищеварительная система, нервная система. Одно и то же время позволяет человеку насытиться адекватным количеством пищи", – уточнил кандидат наук.
Некоторым людям опасно обходиться без утреннего приема пищи, отметил диетолог.
- Примерно у 30-40% людей, имеющих избыточной вес, есть расстройство пищевого поведения, которое проявляется в виде ночного либо вечернего жора. Один из главных симптомов такого переедания – утреннее нежелание есть. Поэтому если у человека лишний вес и утром он ничего не хочет есть, а вечером или ночью переедает, однозначная рекомендация – завтракать через "не могу" и через "не хочу". Иначе отсутствие завтрака чревато усилением симптомов вечернего и ночного переедания, – добавил врач.
Бобровский подчеркнул, что человек может не завтракать, если у него в силу образа жизни сформирован такой режим. Но только в том случае, если он не страдает избыточным весом и другими нарушений пищевого поведения.