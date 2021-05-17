"Мисс Вселенной 2021" стала Андреа Меса из Мексики. Смотрите видео

26-летняя программистка из Мексики Андреа Меса завоевала звание "Мисс Вселенная 2021". Конкурс проходил 16 мая во Флориде.
На конкурсе участницы поделились приоритетами в своей жизни, а также продемонстрировали себя в бикини и национальных костюмах.
Это третий раз, когда этого титула удостаивается мексиканка. Прошлые разы были в 1991 и в 2010 годах.
На второй строчке расположилась Мисс Бразилия. Третье место заняла Мисс Индия.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Меса участвует в конкурсах красоты не в первый раз. В 2017 году она вошла в тройку лучших на конкурсе "Мисс мира".