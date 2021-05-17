"Мисс Вселенной 2021" стала Андреа Меса из Мексики. Смотрите видео
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"Мисс Вселенной 2021" стала Андреа Меса из Мексики. Смотрите видео

5:00:175/17/2021Фото: Инстаграм Андреа Меса
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Второе место заняла Мисс Бразилия.

Это третий раз, когда этого звания удостаивается мексиканка


26-летняя программистка из Мексики Андреа Меса завоевала звание "Мисс Вселенная 2021". Конкурс проходил 16 мая во Флориде.

На конкурсе участницы поделились приоритетами в своей жизни, а также продемонстрировали себя в бикини и национальных костюмах.

Это третий раз, когда этого титула удостаивается мексиканка. Прошлые разы были в 1991 и в 2010 годах.
На второй строчке расположилась Мисс Бразилия. Третье место заняла Мисс Индия.



 










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Публикация от Andrea Meza (@andreamezamx)






Меса участвует в конкурсах красоты не в первый раз. В 2017 году она вошла в тройку лучших на конкурсе "Мисс мира".

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