В России нашли пациентов с индийской «черной плесенью» на фоне коронавируса

В России появились случаи заражения «черной плесенью» у пациентов, больных коронавирусом.
Болезнь мукормикоз — редкое грибковое заболевание — распространилось в Индии на фоне COVID-19. Микроскопические грибы обитают повсеместно, их можно выделить даже с поверхности гниющих овощей и растений. При заражении человека, у пациента идет поражение носа, придаточных пазух и распространяется в глазницы.
На участках, где болезнь появилась, возникают черные струпы, особенно на носу. Грибок может привести к смерти до половины зараженных, кто принимает лечение. Если не обратится к врачу — человек погибнет очень быстро.
«В нашей стране мукормикоз встречается редко, преимущественно у онкогематологических пациентов. Ничего сравнимого с ситуацией в Индии в России сейчас нет. Насколько я знаю, были только единичные случаи мукормикоза у больных COVID-19. Сейчас один такой пациент лечится в нашей микологической клинике, надеюсь, у него всё будет хорошо», — сказал Николай Климко - заведующий кафедрой клинической микологии, аллергологии и иммунологии СЗГМУ им. И. И. Мечникова.
Специалист заметил, что в настоящее время нельзя исключать появление более частых случаев заболеваний, особенно у пациентов, страдающих декомпенсированным сахарным диабетом. Люди с ослабленным иммунитетом также в зоне риска. В Индии случилось большое распространение таких заражений именно от того, что в стране очень много жителей с данным недугом, пишут Известия.