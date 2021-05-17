Что лучше покупать вместо доллара, раскрыли секрет финансисты
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Что лучше покупать вместо доллара, раскрыли секрет финансисты

5:24:075/17/2021Фото: pixabay
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Банк России ужесточает денежно-кредитную политику. Рубль сегодня в приоритете.

доллары
Что придет на смену доллару, стало известно

Вместо вложений в одну валюту стоит выбрать валютный портфель и совершать операции пару раз в год, рассказали финансисты агентству "Прайм". При таком условии выгода будет ощутимой.

Инвестиционный стратег «Алор брокер» Павел Веревкин уверен, сейчас лучше не спекулировать валютой. Ведь Банк России ужесточает денежно-кредитную политику. Рубль сегодня в приоритете.

По словам Сергея Звенигородского, лучше всего сегодня иметь в портфеле часть в евро и долларе, часть в юанях и обязательно — в рублях.

- Чтобы иметь возможность на реакцию по новостям или изменениям на рынке, — сказал специалист.

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доллареврокурс рубляфинансисты
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