Доллар упадет до 60 рублей, прогнозирует эксперт

Финансовый аналитик разобрал ситуацию в мире и России и рассказал, ждать ли гражданам страны роста ВВП, такого, каким он был в начале 2000-х.
Дело в том, что цены на сырье, которое является основным источником доходов в российской экономике, были очень низкими в последнее время, до экстремальных показателей в начале 2020 года. В мировой экономике наступает рецессия после пандемии коронавируса и сейчас становится ясно, что предыдущие модели построения в экономической сфере уже не приносят прибыли. В США и других странах — ипотечный финансовый кризис, рынки рухнули.
Сейчас не следует ожидать полного разворота к росту цен на сырье, но такая тенденция есть, пишет Российская Газета.
"За период с начала 2003 года по середину 2008 года рубль укрепился к доллару на 25%. Если брать за точку отсчёта максимумы 2020 года, когда USDRUB забирался выше 80, то откат в рамках рассматриваемого нами цикла способен увести пару к 60 рублям в ближайшие годы. К сожалению, восстановление российской валюты всегда медленней падения и редко когда бывает полным, то есть уходит ниже минимумов предыдущего цикла.
Интересный момент с евро. Как почти 20 лет назад, так и сейчас EURRUB может стабилизироваться в диапазоне 5-10% на ближайшие годы. В нашем случае это диапазон 85-95 за евро", - рассказал Александр Купцикевич, ведущий аналитик FxPro.