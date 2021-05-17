Доллар упадет до 60 рублей, прогнозирует эксперт
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
17.05
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Доллар упадет до 60 рублей, прогнозирует эксперт

7:56:315/17/2021Фото: Pixabay
0

Эксперт рассуждает о том, что может повториться история нулевых, когда ВВП за счет роста цен на сырье сильно увеличился.

Рубль не должен больше падать, дальше будет его рост

Финансовый аналитик разобрал ситуацию в мире и России и рассказал, ждать ли гражданам страны роста ВВП, такого, каким он был в начале 2000-х.

Дело в том, что цены на сырье, которое является основным источником доходов в российской экономике, были очень низкими в последнее время, до экстремальных показателей в начале 2020 года. В мировой экономике наступает рецессия после пандемии коронавируса и сейчас становится ясно, что предыдущие модели построения в экономической сфере уже не приносят прибыли. В США и других странах — ипотечный финансовый кризис, рынки рухнули.

Сейчас не следует ожидать полного разворота к росту цен на сырье, но такая тенденция есть, пишет Российская Газета.

"За период с начала 2003 года по середину 2008 года рубль укрепился к доллару на 25%. Если брать за точку отсчёта максимумы 2020 года, когда USDRUB забирался выше 80, то откат в рамках рассматриваемого нами цикла способен увести пару к 60 рублям в ближайшие годы. К сожалению, восстановление российской валюты всегда медленней падения и редко когда бывает полным, то есть уходит ниже минимумов предыдущего цикла.
Интересный момент с евро. Как почти 20 лет назад, так и сейчас EURRUB может стабилизироваться в диапазоне 5-10% на ближайшие годы. В нашем случае это диапазон 85-95 за евро", - рассказал Александр Купцикевич, ведущий аналитик FxPro.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
деньгиВВПкурс рубля
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

У вас есть валюта?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    32-летняя женщина совратила несовершеннолетнего и попала под статью
    7:53:08 5/17/2021
    32-летняя женщина совратила несовершеннолетнего и попала под статью
    БердскРемонт вспученной дороги на дачи у водозабора в Бердске начнут вечером 17 мая 2021
    7:38:11 5/17/2021
    Ремонт вспученной дороги на дачи у водозабора в Бердске начнут вечером 17 мая 2021
    Бердск10-летняя разница в возрасте между мужем и женой- нормально ли это: комментарий психолога
    7:30:08 5/17/2021
    10-летняя разница в возрасте между мужем и женой- нормально ли это: комментарий психолога
    Лунный календарь посадки рассады капусты с 17 по 31 мая 2021
    7:20:15 5/17/2021
    Лунный календарь посадки рассады капусты с 17 по 31 мая 2021
    Любовь Успенская призналась в романе с певцом Эмином Агаларовым
    7:17:49 5/17/2021
    Любовь Успенская призналась в романе с певцом Эмином Агаларовым
    Обвиняемых в смерти девушки под рухнувшей крышей на вечеринке Waltergarageparty будут судить в Новосибирске
    6:57:20 5/17/2021
    Обвиняемых в смерти девушки под рухнувшей крышей на вечеринке Waltergarageparty будут судить в Новосибирске
    Как одной фразой распознать телефонного мошенника? Ее назвал бывший полицейские
    6:28:18 5/17/2021
    Как одной фразой распознать телефонного мошенника? Ее назвал бывший полицейские
    Как майская погода повлияет на посадки в огороде в мае 2021 года? Будут ли заморозки в Сибири и Москве
    6:20:54 5/17/2021
    Как майская погода повлияет на посадки в огороде в мае 2021 года? Будут ли заморозки в Сибири и Москве
    Детские лагеря под охрану Росгвардии приказал отдать Мишустин: Новые требования вступают в силу летом 2021
    6:14:46 5/17/2021
    Детские лагеря под охрану Росгвардии приказал отдать Мишустин: Новые требования вступают в силу летом 2021
    Моряка погубила страсть к сексу: Он умер в салоне эротического массажа
    6:01:35 5/17/2021
    Моряка погубила страсть к сексу: Он умер в салоне эротического массажа