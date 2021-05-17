Ремонт вспученной дороги на дачи у водозабора в Бердске начнут вечером 17 мая 2021
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Ремонт вспученной дороги на дачи у водозабора в Бердске начнут вечером 17 мая 2021

7:38:115/17/2021,Анастасия СолодковаФото: Елены
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По приказу мэра Евгения Шестернина, дачную дорогу будут ремонтировать преимущественно в ночное время в течении двух дней, чтобы не мешать проезду дачников.

Дорога на водозабор представляет реальную опасность

Разбитую дорогу к бердским дачам, расположенным в районе водозабора на Обском море, начнут ремонтировать уже вечером 17 мая. Об этот заявил в понедельник на аппаратном совещании в мэрии руководитель управления ЖКХ Максим Совбанов.

"Что касается дороги на водозабор, то сегодня вечером подрядная организация выходит на ремонт", - сказал он. ⠀

Дорогу на водозабор будут ремонтировать преимущественно в ночное время в течении двух дней. Такое распоряжение дал мэр Бердска Евгений Шестернин, чтобы не останавливать движение как муниципальных дачных автобусов, так и личного транспорта дачников. Ведь в том районе находится несколько десятков СНТ.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в прошедшие выходные дачники обнаружили дорогу еще более разбитой. Ее вспучило настолько, что края ухабов цепляют днищем даже высокие машины.

По официальной информации, ямочный ремонт сделали на всем протяжении до дач. Но в середине мая дорога вспучилась — образовались глубокие провалы и выпуклости, которые серьезно препятствуют движения транспорта. Особенно это заметно на участке дороги за СНТ «Марьин Лог», где начинаются тополя вдоль проезжей части.

Дело в том, что для ремонта развороченной дороги требуются «совсем другие деньги», нежели на ямочный ремонт, который делали накануне дачного сезона. По все видимости, деньги нашлись. Подробности о предстоящем ремонте - в ближайшее время.

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От редакции

На долго хватит ремонта?

    Виктор, 17 мая 2021 8:32:58
    молодец Шестернин, он всегда решает вопросы и старается помочь бердчанам.
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