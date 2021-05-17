За видео с коровами обидевшийся пенсионер обещал убить соседей и школьников в Новосибирской области

В Новосибирской области проводится доследственная проверка по факту размещения жителем Кыштовского района в социальных сетях информации об угрозе убийством. Об этом вечером в понедельник сообщили в региональном управлении Следственного комитета.
Как отмечается в сообщении, 15 мая 2021 в правоохранительные органы поступило сообщение от директора школы села Сергеевка о том, что в социальных сетях 60-летний местный житель разместил комментарий под видео с угрозой убийством.
Полиция передала материала в СК России по Новосибирской области.
"В ходе проверки было установлено, что мужчина 15 мая разместил в социальной сети видеоматериал с сельскохозяйственными животными, без присмотра гуляющими у территории дошкольного учреждения. Мужчину раскритиковали пользователи, после чего он опубликовал ответ в адрес местных жителей и школьников, пригрозив убить", - рассказал в СК.
60-летнего селянина уже опросили, он подтвердил свою причастность к написанию сообщения в соцсетях. Но он пояснил, что умысла на преступление не имел. Между тем, у него в доме изъяли два гладкоствольных охотничьих ружья, револьвер, самодельные арбалет и лук.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.