Здравствуйте. Ул. Микрорайон, д. 15 а. Срубили березу, а из неё бежит березовый сок.
Фото: почему именно эту березу срубили по ул. Микрорайон, д.15 а?
8:47:175/17/2021
Почему именно ее срубили?
Здравствуйте. Ул. Микрорайон, д. 15 а. Срубили березу, а из неё бежит березовый сок.
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Кто срубил березу?
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