Итальянец Джузеппе Гульельми признался, почему бросил Москву ради Новосибирска и почему редко поет песни Лепса. Смотрите видео

Итальянец Джузеппе Гульельми вот уже 13 лет живет в России, где занимается архитектурой, преподаванием иностранных языков и, конечно же, творчеством. Одну из самых ярких частей его жизни занимают концертные выступления под именем Амарэтти Канцони. О том, сложно ли было адаптироваться в чужой стране и с какими трудностями пришлось столкнуться, Джузеппе рассказал сайту "Курьер. Среда. Бердск".
Из Москвы в Новосибирск
Как отметил Джузеппе, в России ему нравится. В Новосибирск он переехал 2 года назад. Первой точкой его посещения России стала Москва.
- Я 11 лет прожил в Москве. Два года живу в Новосибирске. Периодически бываю в Искитиме, Бердске, Кольцово, Академгородке, Барнауле, Томске, то есть там, где мне звонят и говорят: "Джузеппе, нам надо веселиться". Я привык в России. Здесь я давно и мне здесь нравится. Мне вообще нравится много путешествовать и по России, и по Европе. Я всегда говорю:" Я богат, потому что я путешествую". В моем кошельке есть опыт. Мне нравится, когда я изучаю, как люди по-разному живут в мире. Когда ты живешь там, где ты родился - это хорошо первые 20 лет, а потом надо смотреть экскурсии, говорить с людьми, понимать, как они видят жизнь и выяснять, как нужно исправлять и улучшать жизнь свою, - поделился с "Курьер. Среда. Бердск" Джузеппе Гульельми.
Родной город Джузеппе в Италии - Адрия. Данный город находится на юго-востоке Италии неподалеку от известного "Бари". Бари посещает много российских туристов. Особое внимание людей приковывает церковь святого Николая. Туристы в Италии посещают и Адриатическое море, в 5 км от которого и родился Джузеппе.
- Адрия находится в середине Апулии. Апулия - это регион, который находится на юго-востоке Италии напротив Албании и Греции. Когда я приехал в Россию в первый раз, я не знал даже простой фразы "Как дела?", но знал "До свидания". В Новосибирск я переехал, потому что устал жить в Москве. Там ритм очень-очень быстрый. В Москве находятся мои коллеги, вещи. Я периодически там бываю. Я не могу сказать, что я не люблю столицу. Я люблю Москву, но Новосибирск более спокойный, простой. В Москве, если ты хочешь и можешь работать 24 часа в сутки, то ты так и делаешь. В Новосибирске есть время, когда нужно спать, когда работать и когда веселиться, - сообщил Джузеппе Гульельми.
Как выяснилось, изучением русского языка итальянец занимался самостоятельно. Гражданства России у Джузеппе пока нет.
- Я просто официально работаю в России. У меня есть рабочая виза. Да, я сам изучал русский язык. Я преподаю английский, итальянский в России. Когда я преподаю, мои ученики преподают мне. Я не спрашиваю: "Извините, а почему так работает русский язык?" Я просто разбираюсь. Они говорят при случае: "Джузеппе, это не так". Я понимаю как говорить лучше, но еще ошибаюсь очень много, - сказал Джузеппе Гульельми.
Почему Amaretti Canzoni?
Помимо занятий архитектурой и педагогикой, Джузеппе несколько лет выступает на мероприятиях под псевдонимом Amaretti Canzoni. Итальянец поет песни на своем родном языке. Так, 15 мая он посетил близлежащий к Бердску город - Искитим.
- Я даже не помню, почему решил взять псевдоним. Я просто люблю Амаретту. Амаретта - это ликер, который был очень популярен много лет назад. Вы в России говорите не ликер, а бальзам. В Италии этот ликер мы пьем тогда, когда заканчиваем обедать. У нас есть кофе и после кофе мы пьем Амаретту. Так вот, я люблю аромат, который дает Амаретта. В Италии таких очень много. Первое название моего псевдонима было "Амарэтти Шансон". Потом мне объяснили, что шансон в России звучит не очень хорошо. Тогда мы заменили французское "шансон" на итальянское "Канцони", что значит "песни". Петь я начал случайно. В первый раз это произошло, когда мне было 22 года. Я просто пою душой. Несколько лет я занимался саксофоном. Не могу сказать, что я сейчас играю на саксофоне. Это просто мой любимый инструмент. Когда пел, люди мне говорили: "Джузеппе, ты поешь очень хорошо. Ты должен делать что-то профессионально". Я говорил: "Нет, давайте веселиться, поем все вместе, когда надо и просто для друзей". Потом постепенно я участвовал в хоре в Италии и в России. Много лет пел сольно в группе, которую я создал. В Москве я нашел человека, который дал мне мотивацию, и я начал выступать более профессионально в ресторанах,- упомянул Джузеппе.
С концертами иностранец посетил много городов. Среди них: Вильнюс, Краснодар, Екатеринбург, Томск, Барнаул. В рамках расширения кругозора Джузеппе объездил всю Европу. Как он признается: был везде, кроме Испании и Португалии. Слушает Джузеппе и русскую музыку. Особенно его привлекает голос Григория Лепса.
- Я обожаю голос Лепса, потому что у него диапазон очень большой. Присутствуют очень низкие ноты и очень высокие ноты. Я люблю, когда ноты очень высокие, но я не могу петь так, как может он. Иногда я тоже пою Лепса, но итальянец который поет в России русские песни - это смешно. Чтобы люди поняли о чем я пою на итальянском языке, я беру куплет или припев и перевожу его. Это работает очень хорошо и люди говорят: "Спасибо Джузеппе",- вымолвил Гульельми.
Если бы у Джузеппе была бы возможность сняться в кино, то он воспользовался бы этим шансом. Такой опыт у иностранца уже есть. Пару фильмов он уже озвучил.
- Я уже озвучивал 2-3 раза. Я был на студии в Москве. Мой голос звучит в сценах, где актер должен был говорить по-итальянски в фильме. Я не знаю как называется этот фильм. Ну, а в самих фильмах в качестве актера я не участвовал, но хотел бы попробовать,- ответил талантливый человек.
В чем различия между русским и итальянцем?
По мнению Джузеппе, отличия русских от итальянцев в жизненных приоритетах.
- Вы снимаете кредит, чтобы поехать на отпуск. Для итальянца - это просто невероятно - взять деньги из банка и поехать в отпуск! Или вы берете кредит на машину, при этом дома, наверное нет еды, чтобы есть. У нас наоборот. Наш приоритет – это дом, еда, семья. Здесь я вижу иное. Мужчины хотят, как говорится по-английски "show off". Это значит выглядеть супер богато, чтобы девушка с вами была красивая. Я 15 лет уже за границей и, наверное, в Италии сейчас тоже девушки и женщины испорчены из-за global world. Они смотрят не на любовь, но на кошелек, наверное, - высказался Джузеппе Гульельми.
В свободное время итальянец готовит. Любимыми русскими блюдами являются - суп и шашлыки.
- Я не шеф-повар, но я готовлю. Не могу сказать, что готовлю именно, как повар. Я люблю песто. Это итальянский соус. Мы в Италии кушаем "руссо" – русский салат. Здесь у вас он называется "оливье". Правда, там очень много майонеза, а это не так уж и полезно для здоровья. Адаптирую себя к блюдам очень быстро. Могу есть все, что на столе. Важно, что это все вкусно,- рассказал Джузеппе Гульельми.
"Можете ли советовать итальянцам переезжать в Россию или это выбор каждого человека?" - такой заключительный вопрос "Курьер. Среда. Бердск" подготовил иностранцу.
- Советовать переезжать в Новосибирск – это странно, потому что тут очень холодно и особенно зимой. Когда я говорю, что у нас например, бывает минус 40 зимой, у меня спрашивают, как я только могу тут жить. Я итальянцам говорю: "Ну внутри квартиры, офисе или ресторане температура плюс 25". В Италии наоборот, когда холодно на улице, то холодно и внутри. У нас все стоит денег. Я бы сказал, что здесь зимой чувствую себя лучше, чем в Италии, потому что в моей родной стране люди внутри помещений живут с куртками. Восемнадцать, девятнадцать градусов там уже много. Сибирский холод в принципе переношу нормально,- произнес итальянец Джузеппе.
Джузеппе Гульельми призывает надеяться, что коронавирус скоро уйдет и все вновь станут жить, как раньше.
- Сейчас все границы закрыты и это плохо, но кажется, что благодаря вакцине мы вновь будем возвращаться в то время, которое мы любим: будем проводить моменты за границей и веселиться, - пожелал всем читателям Джузеппе Гульельми.
Автор видео Алина Бурова