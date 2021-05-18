Автомагазину в Бердске требуется продавец-консультант

Требуется ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ в автомагазин.
Опыт работы приветствуется.
т. 8-913-371-44-22, 8-913-719-89-49
на правах рекламы
Автомагазину по улице Красная Сибирь требуется сотрудник на должность продавец-консультант.
Требуется ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ в автомагазин.
Опыт работы приветствуется.
т. 8-913-371-44-22, 8-913-719-89-49
на правах рекламы
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