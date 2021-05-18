Автомагазину в Бердске требуется продавец-консультант
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Автомагазину в Бердске требуется продавец-консультант

9:16:245/18/2021
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Автомагазину по улице Красная Сибирь требуется сотрудник на должность продавец-консультант.


Требуется ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ в автомагазин.
Опыт работы приветствуется.

т. 8-913-371-44-22, 8-913-719-89-49

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