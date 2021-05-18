Можно ли работать в огороде 18 мая на Арину Рассадницу?

В день почитания памяти святой великомученицы Ирины Македонской 18 мая в народе отмечается праздник Арина Рассадница, или Арина Капустница.
Такое название день получил из-за того, что главной традицией этого дня была высадка капусты и огурцов. К этой работе допускались только женщины, мужчинам в огород ход запрещался.
На самый первый саженец капусты надевался перевернутый горшок и накрывался белой тряпкой, чтобы вся капуста выросла крупной, круглой и белой. Для этой же цели женщины перед работой туго завязывали на голову платок. Перед посадкой запрещалось есть хлебные изделия, иначе птицы разгребут грядки и выклюют ростки и семена.
Перед посевом огурцов полагалось пересыпать семена несколько раз из одной ладошки в другую, чтобы урожай был хорошим.
Мужчины на Арину занимались палом старой жухлой травы в полях. Работа была опасной и вредной для природы - часто возникали лесные пожары.
Сегодня строго запрещалось
Переступать поваленные деревья или какие то крупные палки, лежащие около огорода. Считалось, что их положила святая, чтобы не пустить нечисть в огород.
Не разрешалось есть капусту и огурцы, иначе урожая не будет.
Нельзя было кому-то что-то одалживать из дома - это приведет к нищете.
Также запрещалось оставлять на кухне грязную посуду.
Волосы тоже в этот день не стригли.