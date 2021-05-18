18 мая день Великомученицы Ирины. Иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша»: запреты дня Иконы Божией Матери
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18 мая день Великомученицы Ирины. Иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша»: запреты дня Иконы Божией Матери

2:20:015/18/2021Фото: Православие
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По сей день к иконе "Неупиваемая чаша" идут зависимые от вредных привычек и их отчаявшиеся родственники. Икона помогает в излечении от тяжелых пороков алкоголизма, курения и наркомании. 

икона Неупиваемая чаша
Эта икона избавляет от тяжелого алкоголизма

18 мая в православной церкви чтут память мученицы Ирины Македонской и празднуют день иконы Божией Матери "Неупиваемая чаша".

Ирина Македонская - первая женщина, которую православная церковь самой первой начала почитать в лике великомученицы. Ее много раз пытались убить, но смерть не брала ее, а когда обезглавили, она воскресла по Божьей воле и продолжила свое миссионерство. Когда она сама узнала о том, что скоро умрет, она удалилась в одну из пещер, велела закрыть пещеру камнем. Когда пришли к ее гробу, тела в нем не обнаружили.

Прославлению иконы "Неупиваемая чаша" предшествовало чудо, после которого ее начали почитать особо. Однажды  (1878 год) к старому солдату в Тульской области, который очень сильно пил, во сне явился старец, который велел ему идти в Серпуховский монастырь и там молиться иконе "Неупиваемая чаша" об избавлении от алкоголизма.

Мужчина пил очень сильно и много, у него отнимались ноги и он проигнорировал видение. Но старец продолжал к нему являться и мужчина ползком пополз в Серпухов. По пути его пожалела старушка и приютила на 2 дня, натерла ему ноги. Ему стало легче и дальше в путь он двинулся, опираясь на палки и читая молитвы Богородице.

Когда он добрался до нужного монастыря, монахини ответили ему, что не знают о такой иконе. Но после долгих поисков в одной из ризниц все же нашли изображение лика Пресвятой Богородицы, на обратной стороне которого было написано "Неупиваемая чаша".

Мужчина молился ей от всего сердца. В том же храме узнал на изображения х старца, который являлся ему во сне. Это был старец Варлаам, основатель этого монастыря.

Домой бывший пьяница вернулся здоровым, на своих ногах. Он смог отказаться от алкоголя, который чуть его не сгубил.

По сей день к иконе "Неупиваемая чаша" идут зависимые от вредных привычек и их отчаявшиеся родственники. Икона помогает в излечении от тяжелых пороков алкоголизма, курения и наркомании.

Что сегодня запрещено:

В день святой Ирины запрещалось составлять немытую посуду, есть хлеб перед посадками, запрещалось ругаться, есть капусту и огурцы. Это народные традиции.

В День иконы "Неупиваемая чаша" строго запрещается принимать алкоголь и начинать новые дела.

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