С Днем фармацевта 19 мая 2021 года: самые яркие открытки и поздравления
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С Днем фармацевта 19 мая 2021 года: самые яркие открытки и поздравления

11:20:235/18/2021Фото: fresh-cards
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Правительство России установило 19 мая профессиональный праздник — День фармацевтического работника.

День фармацевта

Столько лекарств ты изучила,
Известен каждого состав.
Болезней знаешь ты причины
Да как лечить подскажешь нам.
Проф. праздник фармацевта
Сегодня будем отмечать.
Подруга, ты ведь умелая,
Поэтому буду я желать.

День фармацевта

Необходимы всем лекарства.
Они здоровье дарят всем.
И фармацевту улыбаться
Стремится каждый в этот день.
Подруга мне всегда подскажет
Что выпить если заболею.
Аналог препаратов знает
И что лечит поскорее.

День фармацевта

Недуг нам излечить поможешь
И профилактику подскажешь.
Таблетки, ампулы, уколы -
Все то, что лечит изучаешь.
Капли, соска, пеленка,
Таблетки, микстура, зеленка,
Скупые латинские метки,
И грустные лица в аптеке.

День фармацевта

Дорогие наши фармацевты,
Надежные целители людей,
Дающие полезные советы,
В вас верили во все века, везде.
Талант у фармацевтов есть –
Он может даже то прочесть,
Что пишет участковый врач,
А пишет он, хоть стой, хоть плачь!

День фармацевта

Источник: fresh-cards.ru, pozdravik.ru

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