С Днем фармацевта 19 мая 2021 года: самые яркие открытки и поздравления

Столько лекарств ты изучила,
Известен каждого состав.
Болезней знаешь ты причины
Да как лечить подскажешь нам.
Проф. праздник фармацевта
Сегодня будем отмечать.
Подруга, ты ведь умелая,
Поэтому буду я желать.
Необходимы всем лекарства.
Они здоровье дарят всем.
И фармацевту улыбаться
Стремится каждый в этот день.
Подруга мне всегда подскажет
Что выпить если заболею.
Аналог препаратов знает
И что лечит поскорее.
Недуг нам излечить поможешь
И профилактику подскажешь.
Таблетки, ампулы, уколы -
Все то, что лечит изучаешь.
Капли, соска, пеленка,
Таблетки, микстура, зеленка,
Скупые латинские метки,
И грустные лица в аптеке.
Дорогие наши фармацевты,
Надежные целители людей,
Дающие полезные советы,
В вас верили во все века, везде.
Талант у фармацевтов есть –
Он может даже то прочесть,
Что пишет участковый врач,
А пишет он, хоть стой, хоть плачь!
Источник: fresh-cards.ru, pozdravik.ru