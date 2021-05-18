"И стыдно, и деваться некуда": В ДК "Родина" Бердска не пускают в туалет. История про углы Дворца культуры в Микрорайоне

История, произошедшая возле ДК Родина в выходной день, для Бердска типичная. Ее рассказал «Курьер. Среда. Бердск» житель Бердска Алексей. Дети приходят поиграть на площадь перед Дворцом Культуры — здесь установлены батуты, мальчишки и девчонки с удовольствием прыгают и скачут внутри игровых комплексов. Приходят дети не одни — приводят мам и пап, дедушек и бабушек. Старшее поколение терпеливо ждет, пока играют дети. Возле фонтана на лавочках отдыхают жители Микрорайона, фотографируются гости города.
- Я гулял с дочкой. Подошли мы к ДК "Родина", она побежала попрыгать на батуты, там много детей — веселятся, прыгают, энергии много. А я захотел в туалет. До дома далеко. Дочь прыгает. Я огляделся — нигде туалета нет. Зашел в ДК, там объявление — туалет не работает. Я вахтерше говорю — пустите, не вытерплю, что ж мне делать. Она отвечает — не работает туалет. Я тогда прошу уже — я вам заплачу, сколько скажите, куда идти, когда уже не утерпишь, не на улице же, кругом люди. Я взрослый серьезный человек, 50 лет, неудобно хулиганить. Я заплачу. У вахтера один ответ — не работает туалет. Ну что ж, вышел на улицу, зашёл за ДК "Родину" и справил нужду за углом. И стыдно, и деваться некуда, - рассказал Алексей.
Бердчанин очень удивлен тем, что огромный ДК "Родина" работает со сломанным туалетом. И шокирован тем, что кроме кустов сходить в туалет в центре Микрорайона некуда.
Директор ДК "Родина" Людмила Чуркина прокомментировала произошедший случай:
- В критических ситуациях, конечно, мы всех пропускаем в туалет. Сейчас действуют ограничения по ковиду. Постоянно всё обрабатываем, моем. На второй этаж не пропускаем сейчас даже родителей, у которых занимаются дети. У нас же тоже не общественный туалет. Люди бывают очень неадекватные, ведут себя, прямо скажем, неаккуратно. Пропускаем беременных, пожилых людей в туалет. Конечно, необходимо делать общественные туалеты в городе. В парке в этом году откроем, надо и в Микрорайоне открывать, - рассказала Людмила Ивановна сегодня, 18 мая.