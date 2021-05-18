Пять человек погибли в ДТП с Honda и "Газелью" Красноярском крае. Подробности трагедии
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Пять человек погибли в ДТП с Honda и "Газелью" Красноярском крае. Подробности трагедии

10:05:405/18/2021Фото: МВД Красноярского края
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Авария произошло в районе 6 утра во вторник. Полицейские уточняют подробности происшествия.

ДТП произошло ранним утром
ДТП произошло ранним утром

Легковой автомобиль столкнулся с «Газелью» в Ачинском районе Красноярского края, в результате чего погибли пять человек, сообщает ГУ МВД региона.

Уточняется, что ДТП случилось около 6.00 утра во вторник, 18 мая, на трассе «Сибирь».

По информации ведомства, водитель Honda Civic Ferio выехал на встречную полосу и врезался в двигающийся навстречу автомобиль ГАЗ 2747.

- В результате ДТП погибли пятеро мужчин - водитель и пассажиры автомобиля Honda, - говорится в сообщении.

Начальник краевой ГИБДД Алексей Членов прибыл на место аварии. Полицейские уточняют подробности происшествия. Сотрудниками ДПС организовано реверсивное движение по одной полосе.

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