Еще 110 обманутых дольщиков региона смогут решить свои проблемы с применением механизма ППК «Фонд»

Заместитель министра строительства Новосибирской области Алексей Колмаков напомнил, что в настоящее время 7 проблемных объектов региона одобрены Наблюдательным советом ППК «Фонд» на достройку: три дома микрорайона «Закаменский», два дома по ул. Вилюйская, долгострои в г. Обь и в р.п. Краснообск. Теперь этот список пополнил проблемный объект в Кировском районе Новосибирска по ул. Печатников, 12.
История долгостроя по ул. Печатников началась ещё в 2013 году. В 2015 году строительство было заморожено, практически не начавшись – готовность объекта составляла всего 9%. Застройщик – «СУ 17» признан банкротом. По проекту дом на ул. Печатников, площадью более 7,5 тысяч кв. м, должен был стать высоткой разной этажности (от 9 до 16 этажей) на 150 квартир, с помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой. Однако, достроить его так и не удалось. Обманутыми дольщиками были признаны 110 человек.
В конце 2020 года Правительством Новосибирской области было подготовлено и направлено ходатайство в ППК «Фонд» о включении данного объекта на достройку. Наблюдательным Советом организации принято решение о выкупе долей у участников строительства. Алексей Колмаков подчеркнул, что работа по включению объектов на достройку с ППК «Фонд» ведётся постоянно, Правительством региона направлены ходатайства по ещё 4 проблемным объектам, в том числе на долгострой микрорайона «Новомарусино».
Напомним, что в начале мая Правительством Новосибирской области были утверждены критерии признания проблемных объектов долевого строительства – это позволит ускорить решение проблем обманутых дольщиков.
Источник: пресс-служба правительства Новосибирской области