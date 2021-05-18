Они герметичны, просты в установке, отлично подходят как для индивидуального использования, так и для коллективной канализации. Такие свойства бетона, как прочность и сопротивление, гарантируют долгие годы использования этого типа конструктивных элементов.
В настоящее время в предложении магазина есть кольца жби и два типа бетонных люков. Оба типа доступны с разным диаметром, состоящие из высококачественных бетонных и железобетонных элементов, различающихся только способами их соединения. Бетонные люки = соединяются с помощью межферовых уплотнений, а люки другого типа - с помощью герметиков из раствора или пластмассы.
Заботясь о высоком качестве продукции, магазин уделяет особое внимание процессу ее производства. Поэтому они стремятся к тому, чтобы этот процесс соответствовал самым высоким стандартам.
Это означает,бетонные кольца для колодца производятся на точных сборных машинах под строгим контролем контролера качества. После завершения процесса формовки все элементы колодца хранятся на складе, где проходят фазу естественного созревания. При правильном уходе они достигают требуемых технических параметров.
Бетонные колодцы используются в основном как элементы, обеспечивающие доступ и вентиляцию канализационных, дождевых и комбинированных канализационных систем. Идеальная герметичность стыков означает, что камеры этого типа можно использовать также в пешеходных и колесных зонах, на почвах любых параметров. В магазине доступны разные люки. Благодаря своим свойствам элементы колодцев типа БН используются в качестве абсорбционных и дренажных колодцев, колодцев, вырытых скважинным способом, колодцев для отвода дождевой воды (в местах, не подверженных инфильтрации), а также колодцев в дренажных системах.