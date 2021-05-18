Сервера для хранения информации: какой выбрать

Для этих целей отлично подходят бу сервера, которые совмещают в себе недорогую стоимость и высокую производительность.
Какой сервер выбрать для работы
При увеличении объема данных и количества клиентов, одного компьютера для хранения информации становится маловато. Вместо этого необходимо покупать сервера для работы. В отличие от обычного ПК, рассчитанного на одного пользователя, сервер открывает более обширные возможности.
При этом такое оборудование эффективно и для взаимодействия между коллегами. Он выступает как основное хранилище данных. Кроме того, сам сервер можно модернизировать, установив на него виртуальную корпоративную сеть. Благодаря этой возможности, сотрудники даже в удаленном формате смогут взаимодействовать с данными.
Помимо обычных серверов, на рынке также появились облачные хранилища от известных брендов. Такой вариант отличается такими преимуществами:
- Минимальные финансовые траты. Интерфейс хранилища понятный, благодаря чему не нанимают специалистов со стороны для управления.
- Не требует регулярного апгрейда. Облачные хранилища не устаревают.
Минусы:
- Зависимость от интернета. В случае медленного соединения, хранилище будет работать некорректно, тем самым замедляя рабочие процессы.
- Недостаточная безопасность. Отсутствие полного контроля увеличивает шансы на утечку данных.
Если сравнивать виртуальный и обычный сервер, то отдавать предпочтение лучше второму варианту. Основные его преимущества перед виртуальным:
- Высокая скорость работы. Сервер работает напрямую с сетью, поэтому даже большие файлы передаются быстро.
- Функционал. Настроить программное обеспечение можно самостоятельно, тем самым открыв новые возможности для работы. Хороший пример – корпоративная виртуальная сеть, отрывающая доступ даже с других стран.
- Безопасность и конфиденциальность. Сервер находится в непосредственной видимости, поэтому сокращаются шансы на взлом и доступ третьих лиц.