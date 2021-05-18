Сервера для хранения информации: какой выбрать
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18.05
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Сервера для хранения информации: какой выбрать

10:12:475/18/2021Фото: galtsystems.com
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Каждая развивающаяся компания сталкивается с тем, что требуется расширение клиентских баз, тем самым начинать выбирать надежные источники хранения данных.

сервер
Сервер для хранения информации

Для этих целей отлично подходят бу сервера, которые совмещают в себе недорогую стоимость и высокую производительность.

Какой сервер выбрать для работы

При увеличении объема данных и количества клиентов, одного компьютера для хранения информации становится маловато. Вместо этого необходимо покупать сервера для работы. В отличие от обычного ПК, рассчитанного на одного пользователя, сервер открывает более обширные возможности.

При этом такое оборудование эффективно и для взаимодействия между коллегами. Он выступает как основное хранилище данных. Кроме того, сам сервер можно модернизировать, установив на него виртуальную корпоративную сеть. Благодаря этой возможности, сотрудники даже в удаленном формате смогут взаимодействовать с данными.

Помимо обычных серверов, на рынке также появились облачные хранилища от известных брендов. Такой вариант отличается такими преимуществами:


  1. Минимальные финансовые траты. Интерфейс хранилища понятный, благодаря чему не нанимают специалистов со стороны для управления.
  2. Не требует регулярного апгрейда. Облачные хранилища не устаревают.

Минусы:

  1. Зависимость от интернета. В случае медленного соединения, хранилище будет работать некорректно, тем самым замедляя рабочие процессы.
  2. Недостаточная безопасность. Отсутствие полного контроля увеличивает шансы на утечку данных.

Если сравнивать виртуальный и обычный сервер, то отдавать предпочтение лучше второму варианту. Основные его преимущества перед виртуальным:

  1. Высокая скорость работы. Сервер работает напрямую с сетью, поэтому даже большие файлы передаются быстро.
  2. Функционал. Настроить программное обеспечение можно самостоятельно, тем самым открыв новые возможности для работы. Хороший пример – корпоративная виртуальная сеть, отрывающая доступ даже с других стран.
  3. Безопасность и конфиденциальность. Сервер находится в непосредственной видимости, поэтому сокращаются шансы на взлом и доступ третьих лиц.

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б/у сервера
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