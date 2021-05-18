Насколько изношен водопровод в Бердске и когда построят новую водозаборную станцию, ответил директор КБУ Анатолий Пронюшкин

Система водоснабжения Бердска на сегодняшний день изношена на 78% и является для МУП «КБУ» одним из самых убыточных направлений. Об этом в интервью «Курьер. Среда. Бердск» рассказал директор «Комбината бытовых услуг» Анатолий Пронюшкин.
По его словам, одна из главных проблем водоснабжения Бердска связана с большим количеством частных домовладений, многие из которых официально не подключены к системе водопровода. Однако это не мешает жителям делать незаконные врезки и таким образом забирать воду бесплатно. На сегодняшний день таким образом к водопроводу «подключено» около половины частного сектора.
Впрочем, это лишь одна из проблем системы водоснабжения. Ведь есть еще один способ траты воды, который формально ничего не нарушает, однако приносит колоссальные убытки:
- Я был неприятно удивлен, что на сегодняшний день в Бердске насчитывается 124 уличных колонки, где вода никак не учитывается. Сейчас начинается лето, пользоваться ими начинают не только жители частного сектора, но и дачники, которые набирают воду с собой. Находятся даже граждане, которые моют машины из колонок водопроводной водой, которую мы все равно качаем и очищаем. Поэтому сейчас мы с этими колонками будем бороться, уничтожать их как класс, без причинения неудобств частным домовладениям, не имеющим центрального водоснабжения, - делится планами директор КБУ.
Судьба водозабора
Одним незаконным подключением проблемы бердского водопровода не ограничиваются. Наполнение системы водоснабжения осуществляется двумя водозаборными станциями, на обеих из которых есть определенные проблемы. Так первый водозабор, построенный в 1951 году на р. Бердь в поселке Агролес, к сегодняшнему дню уже морально и физически устарел, требуя масштабной реконструкции. Впрочем, по словам Анатолия Ивановича, ее целесообразность вряд ли будет оправдана — станция обеспечивает лишь 20% городской воды, к тому же ее очистка стоит существенно дороже, чем на втором водозаборе. Это, в первую очередь, связано с качеством воды в реке, где выше по течению расположено множество промышленных предприятий.
Второй водозабор, работающий на Обском водохранилище, более перспективен, но имеет собственные проблемы.
- Там уровень оси насоса 105,6 метров, а уровень воды в Обском море — 108 метров. Для того чтобы насосы устойчиво работали, уровень воды над осью рабочего колеса должен быть не менее 2,5 метров. Тут уже 2,4. Как только он начинает снижаться, появляются проблемы. Поэтому было принято решение построить новую насосную станцию на Обском море, тем более рядом есть место. И тогда старый водозабор становится совсем не нужен. Строительство в плане у нас стоит, все упирается в деньги и время, - подчеркивает Анатолий Пронюшкин.
Тем не менее, самостоятельно бердское предприятие такую стройку не осилит. По предварительным расчетам такое строительство будет стоить около 600 млн руб., половину годового оборота КБУ (1,2 млрд руб.). Поэтому без стороннего финансирования не обойтись.
По словам Пронюшкина, строительством водозабора заинтересовался некий инвестор, готовый зайти по договору концессии. Однако, предупреждает он, для жителей города это влечет дополнительную опасность.
- Мы, КБУ, управляемы, на нас может влиять городская администрация. А концессионер сам себе хозяин. Скажет: «Не хочешь платить — отключим», и никто из жителей ему ничего не сделает. Это мы сегодня уговариваем должников, рассылаем смс с просьбами заплатить, в суд ходим. А они церемониться не станут, - предупреждает Анатолий Иванович.
К слову, на сегодняшний день жители Бердска накопили почти 256 млн руб. долгов по всем видам коммунальных услуг по прямым договорам. Управляющие компании города также должны предприятию разные суммы, от 50 тыс. до 12 млн руб.