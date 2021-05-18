Фейерверком открыли новый мусорный полигон на обочине дороги в СНТ "Марьин Лог" в Бердске

Мусор в дачных обществах по дороге на водозабор собирают в контейнеры и вывозят. Все дачники платят за вывоз мусора. Крупногабаритный мусор — такой как диваны, кресла, строительный мусор — тоже вывозят, нужно просто договориться с председателем общества и уточнить, когда приходит машина. Но наши люди не ищут простых путей. Превращают сами, своими руками места отдыха в свалки. Эти фотографии бердчане прислали в редакцию "Курьер. Среда. Бердск" сегодня, 18 мая 2021 года.
Это видео снято в районе общества «Марьин Лог». По пути с дач в город отдохнувшие жители города выкидывают мусор на обочину дороги. Буквально за выходные поворот дороги превратился в мусорный полигон. Притащили даже кресло. А вот на дороге бросили остатки фейерверка. Наверное накануне красиво отмечали день рождения, но убрать за собой не посчитали нужным. Так и лежит мусор — красиво.