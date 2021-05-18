Алё, зеркала куда-то исчезли вдруг? Дядьки с шайбой, что не входят в объектив, ищут себе подруг на сайтах знакомств

В группу Подслушано в Бердске написал читательница:
Отдельный привет тем, кто тяготеет к женщинам с внешностью ребёнка (рост полтора метра, большие глаза, мелкий костный скелет, худоба, вплоть до анорексичности, беззаботный вид и поведение). Что узнали себя? Так вот, я тут впервые зарегистрировалась на сайте знакомств и наблюдаю, как покоцаные дядьки с шайбой, что не входит в объектив, да с пропитым видом, ищут себе вот такую малышку. Алё, зеркала куда-то исчезли вдруг? Мне хоть и всего 20 лет, но я никогда не позволю себе быть вот с такими беременными, старыми извращенцами!