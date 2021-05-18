В Новосибирск приедет генеральный прокурор России Игорь Краснов
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В Новосибирск приедет генеральный прокурор России Игорь Краснов

12:53:305/18/2021Фото: Социальные сети
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Протокольная служба прокурора уже работает в Новосибирске.

Генпрокурор проведёт личный приём граждан

В конце недели в Новосибирск приедет генеральный прокурор России Игорь Краснов, сообщает «Коммерсант – Сибирь».

По словам источника издания, протокольная служба генпрокурора уже работает в городе.

Уточняется, что Краснов проведёт личный приём граждан. Сейчас неизвестно, где он пройдет. По предварительным данным, в здании областной прокуратуры. Также не сообщается о рассмотрении кадровых вопросов.

Собеседники издания, также уточнили, что прокурор прибудет в Новосибирск для участия в представлении нового полномочного представителя президента России в СФО.

Возможным приемником может быть нынешний глава Крыма Сергей Аксенов.

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