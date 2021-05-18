В конце недели в Новосибирск приедет генеральный прокурор России Игорь Краснов, сообщает «Коммерсант – Сибирь».
По словам источника издания, протокольная служба генпрокурора уже работает в городе.
Уточняется, что Краснов проведёт личный приём граждан. Сейчас неизвестно, где он пройдет. По предварительным данным, в здании областной прокуратуры. Также не сообщается о рассмотрении кадровых вопросов.
Собеседники издания, также уточнили, что прокурор прибудет в Новосибирск для участия в представлении нового полномочного представителя президента России в СФО.
Возможным приемником может быть нынешний глава Крыма Сергей Аксенов.