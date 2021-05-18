"Экология-Новосибирск" поставит два новых бункера для гор с вонючим мусором для дачников Бердска в "Мечте"

Горы мусора на 16 улице ДНТ "Мечта-2" в Бердске растут не по дням, а по часам, сообщал "Курьер. Среда. Бердск". Об этом рассказала рассказала жительница 16 улицы Алена Овчинникова.
Как отметила Алена, участок на котором размещен мусор, находится неподалеку от их дома. По словам Алены, за вывоз мусора отвечает председатель Веги-3. Ситуация с несвоевременным вывозом мусора продолжается не первый год.
- Мы здесь купили участок в 2017 году. То, что происходило за забором - поначалу не заметили. В 2019 году, обратившись в "Курьер. Среда. Бердск" мусор периодически стали вывозить. Весной каждый год такая ситуация. Мусор долго не вывозят. Везде вонь. Когда соберутся вывозить, то к этому времени свалка уже на наш забор наваливается. Вчера вообще мусор перекинули через забор к нам на участок,- рассказала Алена Овчинникова 17 мая. Обращения с жалобами о мусоре жители 16 улицы ДНТ "Мечта-2" отправляли в администрацию Бердска и в полицию.
После публикации в "Курьер. Среда. Бердск" сегодня, 18 мая, представитель ООО "Экология — Новосибирск" прислал свой комментарий с указанием мер по организации вывоза мусора в ДНТ "Мечта-2".
- Завтра в СНТ будут дополнительно установлены 2 бункера и организовано транспортирование отходов. Дополнительно сообщаем: Отходы, образующиеся от уборки территории: мусор и смёт уличный, растительные отходы при уходе за газонами, цветниками, растительные отходы при уходе за древесно-кустарниковыми посадками, согласно Федеральному классификационному каталогу отходов, утвержденному Приказом Росприроднадзора от 22.05.2017 № 242 относятся к твердым коммунальным отходам и вывозятся оператором по транспортированию в рамках заключенного договора между региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами и Управляющей компанией/ТСЖ/гражданином. Ветки деревьев должны быть не более размера, удобного для погрузки в мусоровоз (50 – 80 см), упакованы в пакеты и складированы на площадке накопления твердых коммунальных отходов. Крупные растительные отходы (отходы сучьев, ветвей, вершинок, отходы корчевания пней), согласно Федеральному классификационному каталогу отходов, не относятся к твердым коммунальным отходам,- разъяснил правила вывоза мусора представитель ООО "Экология - Новосибирск"