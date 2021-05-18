Когда Бердск перестанет тонуть в фекалиях и почему разрушаются коллекторы, открыл секрет директор КБУ Анатолий Пронюшкин

О существовании в Бердске проблем с канализацией знает, пожалуй, каждый житель города. За последние несколько лет в системе коллекторов произошло несколько крупных аварий, приводивших к настоящим фекальным потопам на городских улицах. По данным МУП «Комбинат бытовых услуг», из 143,8 км коммуникаций, входящих в систему бердской канализации, на сегодняшний день требуют срочной замены 105 км, больше чем 2/3 всей системы.
- Эти километры в любой момент может прорвать. Происходит это потому что коллекторы заполнены не до конца. В них же сливают не только нечистоты, но и бензин, и солярку, и химию, и все что угодно. В трубе образуется газовая смесь, которая просто разъедает бетонные кольца. В Новосибирске есть коллекторы старше наших, но за счет того что они всегда заполнены, их состояние гораздо лучше, - пояснил «Курьер. Среда. Бердск» директор КБУ Анатолий Пронюшкин.
Наиболее острой точкой в системе коллекторов он назвал участок на ул. Первомайской. Там проходит магистральный коллектор, обслуживающий значительную часть населения Бердска. Состояние трубы Анатолий Иванович оценил как «катастрофическое» и добавил, что самостоятельно городской бюджет вряд ли справится с такими расходами.
- Чтобы начать ремонт, коллектор нужно вывести из системы. Для начала построить дублирующий коллектор на параллельной улице и перенаправить стоки в него. Тогда уже можно будет демонтировать старый коллектор и заменить его новой трубой из современных материалов, более устойчивых к таким нагрузкам. Но сейчас нет денег даже на проектирование, - подчеркивает Пронюшкин. Добавив, что о проблеме бердской канализации говорят уже на уровне региона — недавно с ситуацией вокруг коллектора на Первомайской ознакомился замгубернатора Сергей Семка.
Полноценный же ремонт системы канализации в Бердске обойдется в сумму около миллиарда рублей, сопоставимую с годовым оборотом МУП «КБУ» (1,2 млрд руб.). Проще говоря, без помощи областных или даже федеральных властей Бердску в этом вопросе не обойтись, считает директор предприятия.
- Но этот миллиард сегодня нам не нужен. Если нам его дадут, мы не знаем что с ним делать, потому что у нас сегодня нет проекта. Поэтому сначала нужно подготовить программу, может быть лет на пять, определить что сделать в первую очередь, а потом уже в соответствии с ней приступить к реконструкции всей системы, - говорит Анатолий Пронюшкин.
Ранее «Курьер. Среда. Бердск» писал о том, в каком состоянии находится бердский водопровод и как планируется реконструировать водозаборные станции.