Когда Бердск перестанет тонуть в фекалиях и почему разрушаются коллекторы, открыл секрет директор КБУ Анатолий Пронюшкин
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
18.05
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Когда Бердск перестанет тонуть в фекалиях и почему разрушаются коллекторы, открыл секрет директор КБУ Анатолий Пронюшкин

2:34:025/18/2021,Дмитрий БороздинФото: Курьер. Среда. Бердск
0

Система канализации горожда нуждается в срочном ремонте, однако денег на него нет.

В Бердске уже случались фекальные потопы из-за аварий на коллекторах

О существовании в Бердске проблем с канализацией знает, пожалуй, каждый житель города. За последние несколько лет в системе коллекторов произошло несколько крупных аварий, приводивших к настоящим фекальным потопам на городских улицах. По данным МУП «Комбинат бытовых услуг», из 143,8 км коммуникаций, входящих в систему бердской канализации, на сегодняшний день требуют срочной замены 105 км, больше чем 2/3 всей системы.

- Эти километры в любой момент может прорвать. Происходит это потому что коллекторы заполнены не до конца. В них же сливают не только нечистоты, но и бензин, и солярку, и химию, и все что угодно. В трубе образуется газовая смесь, которая просто разъедает бетонные кольца. В Новосибирске есть коллекторы старше наших, но за счет того что они всегда заполнены, их состояние гораздо лучше, - пояснил «Курьер. Среда. Бердск» директор КБУ Анатолий Пронюшкин.

Наиболее острой точкой в системе коллекторов он назвал участок на ул. Первомайской. Там проходит магистральный коллектор, обслуживающий значительную часть населения Бердска. Состояние трубы Анатолий Иванович оценил как «катастрофическое» и добавил, что самостоятельно городской бюджет вряд ли справится с такими расходами.

- Чтобы начать ремонт, коллектор нужно вывести из системы. Для начала построить дублирующий коллектор на параллельной улице и перенаправить стоки в него. Тогда уже можно будет демонтировать старый коллектор и заменить его новой трубой из современных материалов, более устойчивых к таким нагрузкам. Но сейчас нет денег даже на проектирование, - подчеркивает Пронюшкин. Добавив, что о проблеме бердской канализации говорят уже на уровне региона — недавно с ситуацией вокруг коллектора на Первомайской ознакомился замгубернатора Сергей Семка.

Полноценный же ремонт системы канализации в Бердске обойдется в сумму около миллиарда рублей, сопоставимую с годовым оборотом МУП «КБУ» (1,2 млрд руб.). Проще говоря, без помощи областных или даже федеральных властей Бердску в этом вопросе не обойтись, считает директор предприятия.

- Но этот миллиард сегодня нам не нужен. Если нам его дадут, мы не знаем что с ним делать, потому что у нас сегодня нет проекта. Поэтому сначала нужно подготовить программу, может быть лет на пять, определить что сделать в первую очередь, а потом уже в соответствии с ней приступить к реконструкции всей системы, - говорит Анатолий Пронюшкин.

Ранее «Курьер. Среда. Бердск» писал о том, в каком состоянии находится бердский водопровод и как планируется реконструировать водозаборные станции.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
коллекторнечистотыпотопыдиректор КБУфекальныеканализации
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Будет ремонт?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    БердскКогда Бердск перестанет тонуть в фекалиях и почему разрушаются коллекторы, открыл секрет директор КБУ Анатолий Пронюшкин
    2:34:02 5/18/2021
    Когда Бердск перестанет тонуть в фекалиях и почему разрушаются коллекторы, открыл секрет директор КБУ Анатолий Пронюшкин
    БердскБез пи-пи: где справить нужду в Бердске. Туалетный эксперимент
    2:33:21 5/18/2021
    Без пи-пи: где справить нужду в Бердске. Туалетный эксперимент
    В Москве запустил свое сообщество в Viber Mos.ru
    2:32:16 5/18/2021
    В Москве запустил свое сообщество в Viber Mos.ru
    БердскВ Бердске откроются два мобильных медпункта 19 мая на площади Горького: Можно сдать анализ на гепатит и ВИЧ, поставить вакцину против коронавируса
    2:30:40 5/18/2021
    В Бердске откроются два мобильных медпункта 19 мая на площади Горького: Можно сдать анализ на гепатит и ВИЧ, поставить вакцину против коронавируса
    Вся помощь многодетным семьям в России 2021
    2:20:04 5/18/2021
    Вся помощь многодетным семьям в России 2021
    18 мая день Великомученицы Ирины. Иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша»: запреты дня Иконы Божией Матери
    2:20:01 5/18/2021
    18 мая день Великомученицы Ирины. Иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша»: запреты дня Иконы Божией Матери
    Бердск"Экология-Новосибирск" поставит два новых бункера для гор с вонючим мусором для дачников Бердска в "Мечте"
    2:18:01 5/18/2021
    "Экология-Новосибирск" поставит два новых бункера для гор с вонючим мусором для дачников Бердска в "Мечте"
    Лиза Арзамасова показала округлившийся животик
    2:13:14 5/18/2021
    Лиза Арзамасова показала округлившийся животик
    Путин подписал указ о создании президентского фонда культурных инициатив
    1:59:31 5/18/2021
    Путин подписал указ о создании президентского фонда культурных инициатив
    Более 100 млн рублей в виде субсидий и грантов получит бизнес в Москве
    1:55:01 5/18/2021
    Более 100 млн рублей в виде субсидий и грантов получит бизнес в Москве