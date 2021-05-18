Курортный город Бердск: а почему кучи мусора около санаториев? Сколько надо еще добавить к тарифу?
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Курортный город Бердск: а почему кучи мусора около санаториев? Сколько надо еще добавить к тарифу?

12:12:125/18/2021
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Сколько надо еще терпения на все это смотреть? Где депутаты и где наша администрация?

Остановка, прилегающая к санаторию Парус.,ул. Красный Сокол

Курортный город Бердск. Остановка, прилегающая к санаторию Парус.,ул. Красный Сокол.
Сколько надо еще добавить к тарифу и сколько надо еще терпения на все это смотреть? Где депутаты и где наша администрация?

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