Губернатор Травников признался, продлит ли масочный режим после 31 мая 2021

Региональные власти еще не приняли решение о возможном продлении масочного режима из-за пандемии. Об этом рассказал губернатор Новосибирской области Андрей Травников в ходе пресс-конференции 18 мая.
- Новых ограничительных мер в связи с коронавирусом мы пока не принимаем, равно как и не принимаем решения о продлении масочного режима. Он, напомню, действует до 31 мая. Будем следить за ситуацией с распространением ковида в соседних регионах, – подчеркнул губернатор.
Уточним, что на данный момент ситуация с COVID-19 в регионе остается остаётся стабильной и предпосылок к ужесточению ограничительных мер нет.
Длинные праздничные дни в мае не повлияли на уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией в Новосибирской области, отметил Травников.
Напомним, масочный режим в регионе продлён до 31 мая 2021 года. Это решение было принято после оперативного совещания в правительстве области 19 апреля.