Милонов попросил не показывать в кинотеатрах новую «Золушку» с гендерно-нейтральной феей
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Милонов попросил не показывать в кинотеатрах новую «Золушку» с гендерно-нейтральной феей

1:04:555/18/2021Фото: Социальные сети
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В новом фильме роль феи-крестной будет исполнять американский актер.

Роль феи-крестной исполнит американский актер Билли Портер

Депутат Виталий Милонов призвал «арестовывать и отправлять на перевоспитание к Кадырову» представителей Минкульта, если они допустят к показу в России фильм «Золушка» с гендерно-нейтральным персонажем.

Так он прокомментировал вероятность появления на российских экранах фильма Золушка», в котором роль феи-крестной досталась гендерно-нейтральному американскому актеру Билли Портеру.

- Новые стандарты погибающего общества будут пытаться заразить своей плесенью всех. Общество, которое выстоит, имеет шанс на выживание. Это ни в коем случае нельзя пропустить, у нас более-менее внимательно смотрят на эту проблему. Надеюсь, и в этот раз тоже не пройдет, потому что это, конечно, позор», — говорит парламентарий.

По мнению парламентария, наша страна не должна соглашаться с такой позицией.

«Надо взять под контроль ФСБ всех чиновников Минкульта и смотреть, кто из них будет пытаться эту «Золушку» у нас легализовать, вычислять и арестовывать таких и отправлять на перевоспитание к (главе Чеченской Республики Кадырову. – ред.) Рамзану Ахматовичу», — выразил свое мнение Милонов.

По словам депутата, подобный «ценностный конфликт» будет встречаться в культурной сфере все чаще.

- Нация, которая ценит гендерно-нейтральных Золушек, не имеет права на жизнь, это закон, который не мы придумали. Все нации, которые начинали так развращаться, заканчивали плохо. Пусть Запад слышат, что мы возмущаемся, что нам это не подходит, пусть они не надеются, что мы это потихонечку съедим, и не надеются протащить это через своих адептов – не получится, — подытожил депутат.

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