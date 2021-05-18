Путин подписал указ о создании президентского фонда культурных инициатив
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Путин подписал указ о создании президентского фонда культурных инициатив

1:59:315/18/2021Фото: pixabay.com
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Учредителем фонда станет Фонд-оператор президентских грантов по развитию гражданского общества. В 2021 году он сможет без проведения конкурса предоставить новой структуре грант в размере 3,5 млн руб.

Владимир Путин подписал Указ «О создании Президентского фонда культурных инициатив»

Владимир Путин подписал Указ «О создании Президентского фонда культурных инициатив» 17 мая 2021.

Основной целью новой структуры будет поддержка проектов в области культуры, искусства и творческих индустрий, которые реализуют некоммерческие организации (то есть за исключением госучреждений, госкорпораций, госкомпаний и политических партий), а также коммерческие организации и индивидуальные предприниматели. Фонд будет проводить конкурсы и по их результатам выдавать президентские гранты.

Учредителем фонда будет Фонд-оператор президентских грантов по развитию гражданского общества. В 2021 году он сможет без проведения конкурса предоставить новой структуре грант в размере 3,5 млн руб.

Указ №287

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грантпрезидентфондкультурные инициативы
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