Владимир Путин подписал Указ «О создании Президентского фонда культурных инициатив» 17 мая 2021.
Основной целью новой структуры будет поддержка проектов в области культуры, искусства и творческих индустрий, которые реализуют некоммерческие организации (то есть за исключением госучреждений, госкорпораций, госкомпаний и политических партий), а также коммерческие организации и индивидуальные предприниматели. Фонд будет проводить конкурсы и по их результатам выдавать президентские гранты.
Учредителем фонда будет Фонд-оператор президентских грантов по развитию гражданского общества. В 2021 году он сможет без проведения конкурса предоставить новой структуре грант в размере 3,5 млн руб.