Срочная информации от ПФР для россиян
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Срочная информации от ПФР для россиян

1:07:595/18/2021Фото: mironline.ru
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Требование не распространяется на тех граждан, кому выплаты зачисляют на счет по вкладу (сберкнижку), номинальный счет или доставляют почтой. Для них ничего не меняется, поэтому пенсии и социальные выплаты будут доставляться по той же схеме, что и раньше.

Через полтора месяца истекает срок перехода на карту «МИР»

Оформить карту национальной платежной системы «МИР» необходимо до 1 июля текущего года всем получателям пенсии и иных выплат по линии ПФР.

Полтора месяца осталось у получателей пенсии и всех социальных выплат по линии ПФР, чтобы оформить карту «МИР». Это необходимо сделать до 1 июля текущего года. Переход осуществляется в рамках Федерального закона РФ, в соответствии с которым карту «МИР» необходимо оформить получателям пенсии, всех социальных выплат и ежемесячных выплат из средств материнского капитала, которые ранее выбирали способ доставки на банковскую карту других платежных систем.

Данное требование не распространяется на тех граждан, кому выплаты зачисляют на счет по вкладу (сберкнижку), номинальный счет или доставляют почтой. Для них ничего не меняется, поэтому пенсии и социальные выплаты будут доставляться по той же схеме, что и раньше.

Обращаем внимание, что если при замене действующей карты на карту «МИР» счет не меняется, то уведомлять об этом органы ПФР не нужно. Это необходимо делать только в случае изменения реквизитов банковского счета путем подачи соответствующего заявления. Заявление удобнее всего подать без визита в ПФР - в электронном виде через Личный кабинет на портале госуслуг или сайте ПФР.

Также заявление о смене реквизитов можно подать через МФЦ, территориальное управление ПФР, предварительно записавшись на прием, либо направить по почте.

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