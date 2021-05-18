Лиза Арзамасова показала округлившийся животик

Звезда «Папиных дочек» Лиза Арзамасова выложила в инстаграм новую фотографию. На снимке актриса стоит в черном платье в цветочек, но свободный крой вещи не скрывает ее округлившийся живот.
Даже несмотря на беременность актриса продолжает активно работать: она играет в театре и даже гастролирует.
Напомним, 26-летняя актриса и её муж 47-летний Илья Авербух рассказали о ребенке в конце апреля. Пара сама сообщила радостную новость, опубликовав в сети трогательный ролик.
Фигурист и актриса поженились в декабре прошлого года. Для Арзамасовой это первая беременность, а у Авербуха уже есть 17-летний сын Мартин от первого брака с Ириной Лобачевой.