Лиза Арзамасова показала округлившийся животик
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Лиза Арзамасова показала округлившийся животик

2:13:145/18/2021Фото: Инстаграм Лизы Арзамасовой
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26-летняя актриса ждет первенца от Ильи Авербуха.

Звезда «Папиных дочек» продолжает активно работать несмотря на беременность


Звезда «Папиных дочек» Лиза Арзамасова выложила в инстаграм новую фотографию. На снимке актриса стоит в черном платье в цветочек, но свободный крой вещи не скрывает ее округлившийся живот.

Даже несмотря на беременность актриса продолжает активно работать: она играет в театре и даже гастролирует.

Напомним, 26-летняя актриса и её муж 47-летний Илья Авербух рассказали о ребенке в конце апреля. Пара сама сообщила радостную новость, опубликовав в сети трогательный ролик.

Фигурист и актриса поженились в декабре прошлого года. Для Арзамасовой это первая беременность, а у Авербуха уже есть 17-летний сын Мартин от первого брака с Ириной Лобачевой.

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беременностьЛиза АрзамасоваИлья Авербух
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