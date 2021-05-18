Можно ли работать на день празднования иконы «Неупиваемая чаша» 18 мая 2021?

Сегодня, 18 мая особо почитается икона Божией Матери "Неупиваемая чаша", которую стали считать чудотворной после одного очень интересного случая, произошедшего в 1878 году в Серпуховском монастыре. Именно после того о ней заговорили по всей округе и слава о ней разошлась во все концы.
В Тульской губернии проживал пожилой мужчина, который очень сильно пил. Он пропил все свое имущество, опустился донельзя, у него стали отниматься ноги. Но он все равно не мог бросить свою пагубную привычку.
Однажды ему во сне явился старец, который приказал ему идти в Серпухов, в монастырь, и там молить у иконы "Неупиваемая чаша" Богородицу об исцелении. Мужчина был совсем без сбережений, да и ноги к тому моменту не ходили. Он никуда не пошел. Но старец являлся ему снова и снова и вот мужчина решился. Он на четвереньках, практически ползком начал свой путь в Серпухов. По пути его какая то женщина пожалела, пустила в дом, накормила его, натерла ему ноги и уложила спать. Черех пару дней мужчине полегчало и он отправился дальше, уже шел своими ногами, опираясь на палки и неустанно молясь Богородице. К монастырю он подошел уже с одним посохом.
Монахини удивились о его просьбе отслужить молебен от пьянства. Так как не знали такого молебна да и иконы такой не было в монастыре. Но занялись поисками. И вскоре обнаружили эту икону, видящей над входом в одну из ризниц. На ней была изображена Богородица с Младенцем, который сидел в чаше для причастия. На обратной стороне так и было написано "Неупиваемая чаша". Мужчина искренне молился этой иконе.
Вернулся домой бывший пьяница на своих ногах, здоровым и исцелившимся от пагубной привычки. Вести о чудесной иконе быстро распространились.
В этот день принято просить у Богородицы за себя и своих близких, если есть проблемы с употреблением алкоголя, с курением и зависимостью от наркотиков. Эта икона не только помогает избавиться от зависимостей, но она способна наставить человека на путь истинный и вернуть его к правильному образу жизни.
Что нельзя 18 мая?
Строго запрещено в этот день употреблять алкоголь.
Запрещено начинать новые дела и много болтать.
Работы в этот день не запрещены.