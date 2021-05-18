«Аэрофлот» запретил пилотам и бортпроводникам брать багаж в рейсы

Информация об этом указана в бюллетене департамента обслуживания на борту. В компании подтвердили достоверность документа. Новые требования к перевозке багажа вводятся с 13 мая 2021 года.
- Работники ПАО “Аэрофлот”, включенные в задание на полет (члены летного и кабинного экипажей, специалисты департамента по техническому обслуживанию, департамент наземного обеспечения перевозок), могут перевозить только одно место незарегистрированного багажа (ручной клади) весом не более 10 кг и габаритами не более 55 см в длину, 40 см в ширину, 25 см в высоту. Перевозка зарегистрированного багажа запрещена, — говорится в документе.
Ранее сотрудники могли перевозить вещи суммой 33 кг: 23 кг багажа и 10 кг ручной клади.
Источник отметил, компания против того, чтобы её сотрудники перевозили товары в интересах третьих лиц, и с этим связан запрет брать в рейсы багаж.
Официальный представитель «Аэрофлота» заявил, что в соответствии с нормами информационной политики ни при каких обстоятельствах перевозчик не комментирует внутренние регламентирующие документы или их проекты.
В летнем расписании компания «Аэрофлот» начнет отправлять экипажи без багажа в многодневные рейсы (их называют эстафетами). Длительность таких эстафет будет составлять от трех до пяти дней.