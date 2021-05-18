Экс-прокурор Бердска Роман Сивак показал доход за 2020 год

Новосибирская областная прокуратура опубликовала сведения о доходах за 2020 год. Согласно документу, бывший прокурор Бердска Роман Сивак за последний год работы в городе получил чуть больше 2 млн руб.
Также он указал в декларации автомобиль Subaru Forester, земельный участок площадью 808 кв. м и квартиру площадью 85 кв. м, которой владеет совместно с супругой. Его жена, согласно документу, в прошлом году не заработала ни копейки.
Для сравнения, руководитель областной прокуратуры Яков Хорошев в прошлом году заработал около 4,3 млн руб, его жена — 430 тыс. руб. Также семья задекларировала квартиру в 67,6 кв. м, гараж в 25,7 кв. м и иномарку Toyota Land Cruiser 200. Кроме того семья имеет в безвозмездном пользовании еще одну квартиру, площадью 86,6 кв. м
В свою очередь самый высокий доход среди работников прокуратуры оказался у первого зампрокурора Бориса Крылова, более 7,5 млн руб. Его жена, согласно декларации, заработала 3,9 млн руб. Также она имеет в собственности земельный участок 866 кв. м и садовый дом площадью 105 кв. м. Кроме того семья возмездно пользуется двумя земельными участками, площадью 1500 кв. м и 1332 кв. м., и безвозмездно — квартирой в 85,8 кв. м.