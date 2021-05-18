Экс-прокурор Бердска Роман Сивак показал доход за 2020 год
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
18.05
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Экс-прокурор Бердска Роман Сивак показал доход за 2020 год

1:49:555/18/2021,Дмитрий БороздинФото: Курьер. Среда. Бердск
0

В начале года бердский прокурор возглавил прокуратуру Новосибирска.

С января 2021 года Роман Сивак - прокурор города Новосибирска

Новосибирская областная прокуратура опубликовала сведения о доходах за 2020 год. Согласно документу, бывший прокурор Бердска Роман Сивак за последний год работы в городе получил чуть больше 2 млн руб.

Также он указал в декларации автомобиль Subaru Forester, земельный участок площадью 808 кв. м и квартиру площадью 85 кв. м, которой владеет совместно с супругой. Его жена, согласно документу, в прошлом году не заработала ни копейки.

Для сравнения, руководитель областной прокуратуры Яков Хорошев в прошлом году заработал около 4,3 млн руб, его жена — 430 тыс. руб. Также семья задекларировала квартиру в 67,6 кв. м, гараж в 25,7 кв. м и иномарку Toyota Land Cruiser 200. Кроме того семья имеет в безвозмездном пользовании еще одну квартиру, площадью 86,6 кв. м

В свою очередь самый высокий доход среди работников прокуратуры оказался у первого зампрокурора Бориса Крылова, более 7,5 млн руб. Его жена, согласно декларации, заработала 3,9 млн руб. Также она имеет в собственности земельный участок 866 кв. м и садовый дом площадью 105 кв. м. Кроме того семья возмездно пользуется двумя земельными участками, площадью 1500 кв. м и 1332 кв. м., и безвозмездно — квартирой в 85,8 кв. м.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
прокуроробластная прокуратурасведения о доходах
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    БердскФейерверком открыли новый мусорный полигон на обочине дороги в СНТ "Марьин Лог" в Бердске
    1:35:17 5/18/2021
    Фейерверком открыли новый мусорный полигон на обочине дороги в СНТ "Марьин Лог" в Бердске
    Посевная кампания-2021: аграрии показывают высокие темпы ярового сева и приобретения сельхозтехники в Новосибирской области
    1:34:05 5/18/2021
    Посевная кампания-2021: аграрии показывают высокие темпы ярового сева и приобретения сельхозтехники в Новосибирской области
    Срочная информации от ПФР для россиян
    1:07:59 5/18/2021
    Срочная информации от ПФР для россиян
    Милонов попросил не показывать в кинотеатрах новую «Золушку» с гендерно-нейтральной феей
    1:04:55 5/18/2021
    Милонов попросил не показывать в кинотеатрах новую «Золушку» с гендерно-нейтральной феей
    В Новосибирск приедет генеральный прокурор России Игорь Краснов
    12:53:30 5/18/2021
    В Новосибирск приедет генеральный прокурор России Игорь Краснов
    Губернатор Травников признался, продлит ли масочный режим после 31 мая 2021
    12:51:25 5/18/2021
    Губернатор Травников признался, продлит ли масочный режим после 31 мая 2021
    Бердск"Безумие сплавляться без спасжилета": Найден ли пропавший егерь охотообщества Бердска Сергей Чумак спустя месяц, тайна раскрыта
    12:45:50 5/18/2021
    "Безумие сплавляться без спасжилета": Найден ли пропавший егерь охотообщества Бердска Сергей Чумак спустя месяц, тайна раскрыта
    БердскТысячи обломков топляка прибило к причалу набережной Бердска: корабли сели на мель на пляже "Ремикс"
    12:38:10 5/18/2021
    Тысячи обломков топляка прибило к причалу набережной Бердска: корабли сели на мель на пляже "Ремикс"
    Почему обязательно нужно сажать огурцы и капусту 18 мая 2021 года?
    12:20:29 5/18/2021
    Почему обязательно нужно сажать огурцы и капусту 18 мая 2021 года?
    БердскВице-мэр Бердска Владимир Захаров назвал дату открытия новой баньки с буфетом и ожидальной по ул. Комсомольской
    12:09:55 5/18/2021
    Вице-мэр Бердска Владимир Захаров назвал дату открытия новой баньки с буфетом и ожидальной по ул. Комсомольской