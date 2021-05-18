Посевная кампания-2021: аграрии показывают высокие темпы ярового сева и приобретения сельхозтехники в Новосибирской области
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Посевная кампания-2021: аграрии показывают высокие темпы ярового сева и приобретения сельхозтехники в Новосибирской области

1:34:055/18/2021Фото: Правительство НСО
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Необходимыми объемами материально-технических ресурсов обеспечены все сельхозорганизации. Так, опережающими темпами продолжается накопление минеральных удобрений – приобретено 114 тысяч тонн. Это 109% к плану и плюс 28 тыс. тонн к уровню 2020 года.

Посевная стартовала в регионе
Посевная стартовала в регионе

Новосибирские аграрии в этом году побили собственный прошлогодний рекорд по темпам приобретения новой сельхозтехники. Губернатор во время встречи с журналистами 18 мая сообщил о ходе посевной кампании в регионе. В среднем по области посевная идёт высокими темпами, заявил Андрей Травников.

По состоянию на 16 мая яровые культуры размещены на площади 596 тысяч гектаров, это составляет 31% от запланированной площади ярового сева. Причем, за прошедшую неделю посеяно 492 тысяч га. Среднесуточная выработка составила 70 тысяч гектаров (при параметрах рабочих планов — 64 тысяч га в сутки). Наиболее высокие темпы ярового сева – в Сузунском, Маслянинском, Доволенском, Купинском, Карасукском и Краснозерском районах.

Необходимыми объемами материально-технических ресурсов обеспечены все сельхозорганизации. Так, опережающими темпами продолжается накопление минеральных удобрений – приобретено 114 тысяч тонн. Это 109% к плану и плюс 28 тыс. тонн к уровню 2020 года.

В этом году наши аграрии вновь демонстрируют рекордные темпы обновления технического парка, отметил губернатор.

«Если на начало мая в прошлом году наши аграрии отчитались о приобретении 725 единиц новой техники, в этом году уже закуплено 850 единиц на сумму 3,4 миллиарда рублей. Этому способствует, в том числе, и поступление с опережением средств господдержки. На данный момент из областного и федерального бюджетов до аграриев доведено 1,3 миллиарда рублей», – подчеркнул глава региона.

В целом в сельском хозяйстве Новосибирской области на настоящий момент актуальны следующие задачи: форсирование темпов посевной кампании, перевод скота на летнее пастбищное содержание, а также соблюдение правил противопожарного режима при проведении комплекса полевых работ. Контроль над проведением посевной кампании регулярно ведет министерство сельского хозяйства Новосибирской области.

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