Вся помощь многодетным семьям в России 2021

В России около 20 процентов детей рождается в многодетных семьях. По данным Росстата, с 2010 года количество таких семей увеличилось на 25 процентов и составило 1 миллион 566 тысяч. Одна из главных задач государства, отмечают законодатели, — переломить тенденцию, когда доходы семьи снижаются с каждым новым родившимся ребенком… Какую господдержку получают многодетные семьи и какие льготы появятся у них в ближайшее время, выясняла «Парламентская газета».
Критерий один, требования разные
Идея традиционной семьи — один из фундаментальных принципов обновленной Конституции РФ. Как бы ни трактовали это на Западе и ни навязывали нам толерантное отношение к институту брака, в России семья — это добровольный союз мужчины и женщины.
Идеология чайлдфри, как следует из данных социологических исследований, в нашей стране тоже не особенно прижилась, хотя в последние годы наблюдается тенденция к отложенному родительству.
По данным Росстата, большинство россиянок впервые становятся мамами в возрасте 28 лет, что существенно снижает вероятность рождения последующих детей. Как считает уполномоченный по правам ребенка и многодетная мама Анна Кузнецова, переломить эту тенденцию не удастся, пока не будет устранена главная закономерность — с рождением каждого нового ребенка семья становится материально менее благополучной.
По мнению детского омбудсмена, одной из важнейших задач в стране сегодня является материальная поддержка многодетных и настройка системы взаимодействия государства с семьей. Об этом она сказала в ходе онлайн-встречи, посвященной Всероссийскому проекту «Многодетная Россия».
Почти 30 лет назад был подписан Указ Президента РФ №431 «О мерах по социальной поддержке многодетных семей», который установил минимальный перечень соответствующих льгот, а определение категории «многодетная семья» передал регионам.
Сегодня в России, по данным Росстата, насчитывается 1 миллион 566 тысяч многодетных семей
Сегодня все субъекты ввели единый критерий по количеству детей для признания семьи многодетной. Если раньше в некоторых регионах таковыми считали родителей, имеющих 4-5 детей, то с 2018 года от Владивостока и до Калининграда многодетной считается семья, где растут три и более несовершеннолетних ребенка.
При этом сохранились разные требования к возрасту детей. Так, в Москве семья считается многодетной, пока младшему не исполнится 16 лет или 18, если он еще учится в школе, а в других регионах — пока старшему ребенку не исполнится 18 лет или 23 года, если он обучается в вузе на очной форме.
Устранить различия в определении многодетных и установить единый статус таких семей должен федеральный закон, который разрабатывают сенаторы по поручению спикера верхней палаты парламента Валентины Матвиенко.
«Мы работаем совместно с Министерством труда и Минфином, законопроект в высокой степени готовности», — сказала «Парламентской газете» глава Комитета Совета Федерации по социальной политике и один из соавторов инициативы Инна Святенко.
Что положено многодетным на федеральном уровне
Материнский капитал. Сегодня на федеральном уровне все семьи, где растут три и более ребенка, имеют право на материнский капитал при условии, что они раньше не получали сертификат. Его размер — 639 432 рубля.
Пособие по беременности и родам. На размер выплаты влияет размер дохода за два календарных года, предшествующих декретному отпуску, и количество дней декрета. Если стаж декретницы меньше шести месяцев, она может рассчитывать на пособие в размере не выше МРОТ. Женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организации, пособие выплачивается органами соцзащиты по месту жительства. По закону отпуск по беременности и родам в нашей стране длится 140 дней — 70 дней до и 70 дней после родов. Но если у женщины рождается двойня или тройня, то больничный по беременности и родам будет длиться 194 дня. В этом году максимальный размер пособия по уходу за ребенком до полутора лет составит 29 600,48 рубля в месяц, минимальный — 6752 рубля.
Единовременное пособие при рождении ребенка — в размере 18 886 рублей. Таков размер выплаты на одного новорожденного. Но если в семье родилась двойня или тройня, то пособие выплачивают на каждого малыша. Родителям, проживающим на Крайнем Севере, пособие увеличат на районный коэффициент.
Налоговые льготы. Официально работающие многодетные родители имеют право на стандартный налоговый вычет — частично или в полном объеме возвращать 13 процентов НДФЛ. За первых двух детей многодетным родителям полагается по 1400 рублей, а за третьего и последующих — по 3000. За детей-инвалидов начисляется компенсация от 6000 до 12 000 рублей.
Но как только суммарный годовой доход родителя превысит 350 000 рублей, получать вычет будет нельзя. Другими словами, глава семьи с зарплатой 50 000 рублей исчерпает лимит вычетов за семь месяцев. Оставшуюся часть года он будет уплачивать 13 процентов в полном размере.
Дополнительный вычет на жилье и шесть соток. Кроме того, многодетные имеют право на дополнительный вычет по налогу на имущество: по пять квадратных метров на каждого ребенка за комнату или квартиру и по семь квадратных метров за дом или часть дома. Также действует вычет в размере шести соток по земельному налогу.
Как уточняют налоговики, воспользоваться этими льготами можно в беззаявительном порядке. ФНС автоматически произведет вычет на основе имеющейся у нее информации о налогоплательщиках.
Льготы по оплате коммуналки. Минимальная планка, установленная федеральными властями, — 30 процентов. А для тех, у кого десять детей и более, нижний предел — 50 процентов.
При этом региональные законодатели имеют право еще увеличивать эту скидку по своему усмотрению. В домах, где нет централизованного отопления, многодетным предоставляют компенсацию затрат на приобретение топлива — твердого и жидкого.
Бесплатный проезд на общественном транспорте. Родители с тремя и более детьми имеют право бесплатно ездить на городском транспорте — трамваях, троллейбусах, метро, автобусах. Для этого семье требуется оформить удостоверение, подтверждающее многодетность.
Отмена транспортного налога. Нужно учитывать, что в каждом регионе свои правила. Чаще всего от этой пошлины освобождают только одного родителя в многодетной семье.
Завтраки и обеды в школе — за госсчет. На усмотрение региональных властей это может быть бесплатный обед или завтрак (а в некоторых регионах — завтрак, обед и полдник) в школах и колледжах.
Компенсация на покупку лекарств. Существуют два перечня лекарств: один для детей до трех лет, другой — до шести. В первый список входит около 250 наименований препаратов, во втором имеются лекарства против грибка, желудочно-кишечных расстройств, для снижения риска возникновения диабета у ребенка и так далее.
Бесплатная школьная форма. Многодетным семьям предоставляют компенсацию за покупку школьной формы либо на заменяющий ее комплект детской одежды. Также государство поможет родителям купить для своих детей форму для занятий физкультурой.
Свободный вход в музей. Многодетная семья имеет право раз в месяц бесплатно посетить музеи, выставки, парки культуры и отдыха.
Субсидии на подсобное хозяйство. Многодетным семьям в нашей стране помогут и с обустройством личного подсобного хозяйства. По закону им полагается единовременная выплата на строительство или покупку дома на участке, а также транспорта и проведение коммуникаций, деньги на возмещение части затрат на обновление и улучшение хозяйства. Глава большой семьи может получить грант на развитие хозяйства. Использовать этот вид господдержки можно на покупку сельхозугодий, строительство сельскохозяйственных зданий.
Социальное жилье по найму. Многодетные семьи, проживающие в стесненных условиях, могут претендовать на социальное жилье по договору найма. В случае если на каждого домочадца приходится меньше квадратных метров, чем установлено санитарно-гигиеническими нормами, местные власти предлагают семье квартиру или участок земли.
Льготная ипотека. С сентября 2019 года в России действует программа поддержки многодетных семей, по которой они могут получить выплату в размере 450 000 рублей на погашение ипотеки. Деньги идут на выплату основного долга, а если он меньше 450 000 рублей, оставшейся частью суммы разрешат покрыть проценты.
Госпрограмма рассчитана на семьи, в которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родился третий и последующие дети. За полтора года этой льготой уже воспользовалось почти 50 тысяч российских семей.
С июля 2021 года будет расширен перечень кредитов, на погашение которых родители смогут получить 450 000 рублей. Теперь их будут выдавать на выплату займов, взятых на строительство дома на территории России, приобретение строящегося дома, покупку доли в праве общей собственности на жилое помещение или земельный участок, предоставленный под ИЖС.
Также в этот список вошли оплата паевого взноса члена жилищно-строительного кооператива и приобретение жилья по льготным программам регионов. Господдержку распространят и на случаи, когда ипотеку берут на покупку жилья с неотделимыми улучшениями или ремонтом, а также со страховкой объекта.
Родители смогут обратиться с заявлением на выплату только после госрегистрации права собственности на жилье, перехода доли в праве общей собственности либо госрегистрации договора участия в долевом строительстве и ипотеки на объект.
«Это важное решение, учитывая, что недостроенный дом стоит значительно дешевле, чем готовый под ключ», — подчеркнул спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он напомнил, что многодетные семьи получают сегодня от государства более миллиона рублей, которые они могут направить на решение жилищного вопроса, — это материнский капитал в размере 639 432 рублей и 450 000 рублей на погашение ипотеки при рождении третьего ребенка.
Когда утвердят новые стандарты соцполитики
Список преференций для семей, которые считаются опорой государства в решении демографических проблем, пополнится новыми выплатами, предложенными Президентом страны в последнем Послании Федеральному Собранию.
Среди инициатив главы государства — единовременная выплата на школьников для подготовки детей к новому учебному году в размере 10 000 рублей, пособие для семей, где детей воспитывает один родитель, господдержка нуждающимся беременным женщинам при ранней постановке на учет в консультации, 100-процентная оплата больничного по уходу за ребенком до семи лет, кешбэк за путевки в детские лагеря и частичная компенсация за туристические поездки ученикам, проявившим себя на олимпиадах и творческих конкурсах.
По итогам Послания в Госдуме сформирована рабочая группа по подготовке изменений в законодательство в сфере защиты прав многодетных семей, которую возглавил вице-спикер палаты Петр Толстой.
По его мнению, выбраться из демографического кризиса можно только с помощью комплексных и всеобъемлющих мер, предложенных главой государства. Рабочая группа будет готовить предложения по совершенствованию механизма использования материнского капитала и снижению нагрузки на многодетные семьи по ипотечным кредитам, сообщила пресс-служба заместителя председателя Госдумы. Для исполнения поручений главы государства 26 апреля в Госдуму поступили законодательные поправки.
После отчета Правительства в Госдуме, который пройдет 12 мая, начнется рассмотрение документов. Завершить эту работу парламентарии планируют не позже июня, чтобы с 1 июля семьи с детьми получили все выплаты и пособия согласно новым стандартам соцполитики, определенным президентом.
Топ-10 регионов с самым высоким материнским капиталом для многодетных семей
Материнский капитал для многодетных семей (руб.)
Ямало-Ненецкий автономный округ — 500 000
Ненецкий автономный округ — 379 911
Сахалинская область — 250 000
Хабаровский край — 250 000
Брянская область — 200 000
Приморский край — 184 421
Тульская область — 150 000
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра — 150 000
Воронежская область — 150 000
Чувашская Республика — 150 000
Источник: pnp.ru