Очки Blue Sky pro для борьбы с бессонницей соорудит Ростех

Специальные очки Blue Sky pro для регуляции циркадных режимов будет производить концерн «Техмаш» Госкорпорации Ростех. Механизм устройства позволит проводить профилактику различных нарушений здоровья человека, связанных со сном. Биоритмы начнут восстанавливаться в течение одного-двух дней.
Новая разработка создана в партнерстве с Самарским государственным медицинским университетом. Она будет производиться на Самарском электромеханическом заводе концерна «Техмаш».
Очки излучают спектр света, которые аналогичен солнечному свету с утра (с 6 до 10 часов) и вечером (с 14 до 18 часов). Свет активирует работу клеток мозга, отвечающих за «внутренние часы», когда попадает на сетчатку глаза. После этого организм переключается из ночного режима в дневной. Чтобы полностью восстановить цикл сна и бодрствования очки нужно надевать по полчаса в день в определенные часы.
- Бессонница – это бич современных людей, особенно – жителей больших городов. Свет, излучаемый очками, активирует работу мозга, внутренние биологические часы. Иными словами, утром устройство позволяет избавиться от сонливости, а вечером – «отложить» сон примерно до 23 часов. Серийное производство новинки планируем начать со следующего года. Очки, несомненно, найдут своего покупателя, – говорит генеральный директор Самарского электромеханического завода Василий Мухин.
Еще одно полезное свойство очков – их можно будет использовать во время смены часовых поясов и при работе в ночную смену. Они способствуют улучшению самочувствия при депрессиях, нейроэндокринных заболеваниях и снижении концентрации внимания. Эффективность разработки доказана в ходе нейрофизиологических исследований.