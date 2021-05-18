В Бердске откроются два мобильных медпункта 19 мая на площади Горького: Можно сдать анализ на гепатит и ВИЧ, поставить вакцину против коронавируса

Сразу два мобильных медпункта откроются в среду, 19 мая, на площади Горького в Бердске. Первый - «Тест-мобиль» Новосибирского областного кожно-венерологического диспансера. Там горожане смогут пройти осмотр у специалистов центра на предмет онкозаболеваний кожи и скрытых инфекций, а также сдать анализы на ВИЧ и гепатит.
Часы работы с 9-00 до 16-00.
Также с 19 мая возобновляет работу мобильный пункт вакцинации от Бердской ЦГБ. Как сообщили в больнице, поставить прививку можно будет с 15-00 до 19-00, каждый день до 21 мая.
Желающим пройти вакцинацию при себе необходимо иметь паспорт, страховой полис и СНИЛС.
Как ранее поясняла «Курьер. Среда. Бердск» главврач БЦГБ Алла Дробинская, перед вакцинацией пациентов осматривает фельдшер, а после прививки граждане еще полчаса находятся под наблюдением медиков в другом автомобиле.