В Москве запустил свое сообщество в Viber Mos.ru

Там публикуется актуальная информация о жизни Москвы.
Mos.ru создал свое сообщество в Viber. Теперь пользователи мессенджера могут следить за городскими новостями, узнавать об интересных событиях, а также о сервисах и услугах портала.
Сообщество позволяет напрямую узнавать все новости Москвы. Как только в нем появляются новые сообщения, пользователям приходят уведомления. Благодаря этому у них есть возможность оперативно узнавать всю актуальную и важную информацию.
Страницы официального портала Мэра и Правительства Москвы также представлены в социальных сетях «ВКонтакте», «Фейсбук», «Твиттер», «Одноклассники», сервисе «Яндекс.Дзен», мессенджере «Телеграм» и видеохостинге YouTube.