Когда закончится пандемия коронавируса в России и мире, рассказал экс-директор "Вектора" и вирусолог Сергей Нетесов

Пандемия, вызванная нынешней коронавирусной инфекцией, продолжается уже больше года. За это время во всех странах мира были введены всевозможные ограничения, направленные на снижение заболеваемости. К сегодняшнему дню некоторые из них уже сняты, а между странами начинает возобновляться транспортное сообщение. Немало этому поспособствовало начало вакцинации — в России она стартовала 5 декабря, по состоянию на 18 мая полностью привиты 9,8 млн граждан страны.
Как ранее писал «Курьер. Среда. Бердск», на 1 мая 2021 года жителям России доступно для посещения более 130 стран, некоторые из них отказались от ряда противоэпидемических мер, связанных с пандемией. Вроде обязательного тестирования или карантина для приезжих.
В связи с этим все чаще слышны разговоры о том, что конец пандемии уже близок и вот-вот можно будет забыть об оставшихся ограничениях. Однако на деле такое отношение может обернуться большими проблемами и новой вспышкой заболеваемости. Ведь нормализация ситуации в одной стране еще не означает, что где-то она не может быть критической.
- Недавнее объявление об открытии границ с пятью странами для меня стало сюрпризом, потому что никакой тенденции к падению заболеваемости последние полтора месяца в России нет. Более того открыты границы с рядом стран, в которых ситуация проблематичная. Границы стоит открывать только когда в стране проводится интенсивная вакцинация, и выдаются официальные сертификаты об этом, которые эти страны признают. В противном случае это все равно что допускать водить машины людей, у которых нет признанных водительских удостоверений, - подчеркнул в беседе с журналистом «Курьер. Среда. Бердск» вирусолог, доктор биологических наук, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Факультета естественных наук НГУ Сергей Нетесов 17 мая.
Нужны сертификаты
По его словам, во многих странах, с которыми сегодня у России открыты границы, далеко не самая лучшая статистика заболеваемости. А даже если формально где-то регистрируется не очень много случаев заражения ковидом, это может быть связано с низким количеством проводимых тестов на душу населения. Все это, считает ученый, может обернуться новой волной эпидемии, которую принесут с собой иностранцы и россияне, возвращающиеся на родину.
- Чтобы открывать границы между странами, в первую очередь нужно ввести сертификаты о вакцинации или о высоком уровне противовирусных антител, которые проверены взаимно согласованными тест-системами. Если нельзя признать их на весь мир, на все 220 стран, давайте признавать их хотя бы попарно. В Европе уже началось массовое введение таких сертификатов, без этого там не мыслят снижения противоэпидемических мер, ведь это вопрос биологической безопасности страны и ее населения, - заявляет Сергей Нетесов.
Маски не снимать
Между тем, согласно официальным данным Роспотребнадзора, в 2020 году в России было зарегистрировано в несколько раз меньше случаев заболевания ОРВИ, чем в предыдущие годы. Причина этого — именно в мерах, принятых для борьбы с коронавирусной инфекцией, которая также относится к респираторным заболеваниям, считает вирусолог. А это значит, что несмотря на заявления всевозможных «лидеров мнений», практику масочных режимов следует сохранить. Как минимум в период сезонных заболеваний ОРЗ.
- В таких странах, как Япония, Южная Корея или Сингапур эти меры давно существуют. Там маски надевают с ноября и заканчивают их носить когда кончается эпидсезон ОРЗ. И это нормально. Просто их применяют не везде, а только в местах массового скопления, где невозможно соблюсти расстояние между людьми меньше полутора метров. Отмечу, что там и штрафы весьма высокие для людей, которые не носят маски и кашляют, потому что они распространители инфекций. Эти правила имеет смысл вводить и у нас, и это было бы целесообразно - так же, как мыть руки перед едой, - отмечает Нетесов.
Ранее «Курьер. Среда. Бердск» рассказывал о том, почему Россия отстает от США по темпам вакцинации от коронавируса.