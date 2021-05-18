Пропавшую студентку с брекетами нашли мертвой под Новосибирском
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Пропавшую студентку с брекетами нашли мертвой под Новосибирском

3:36:485/18/2021Фото: forroakadem / Vk.com
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Любовь Петрову искали несколько дней, в итоге нашли тело 18 мая.

Девушка училась в НГУ на факультете иностранных языков

22-летнюю студентку Любовь Петрову нашли мертвой во вторник, 18 мая. Уточняется, что девушка пропала 16 мая.

— Найдена. Погибла, — написано в группе поискового отряда «Лиза Алерт».

По словам друзей Любови, девушка была общительной и очень доверяла людям.

Она училась в НГУ на факультете иностранных языков. Подруга поделилась информацией, что Любовь росла в благополучной семье, хорошо училась и имела множество увлечений. Девушка активно посещала занятия по бразильским танцам, там она общалась с людьми намного старше нее.

— Люба очень хорошо рисовала и не меньше 4 раз в неделю ходила на бразильские танцы. На 2–3-м курсе очень много времени проводила с людьми с этих танцев. А люди там, если честно, мне показались немного своеобразными. Она рассказывала, что там подружилась с каким-то мужчиной старше ее лет на 20. Она как-то показала фотографию с ним, и на меня это фото произвело отталкивающее впечатление. Я могу быть субъективной, но мне дяденька показался фриком, — поделилась знакомая Петровой.

В школе танцев добавили, что Любовь последний раз была на занятии 7 мая.

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