Как отдыхаем на День России 12 июня 2021: сколько будет выходных дней
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
18.05
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Как отдыхаем на День России 12 июня 2021: сколько будет выходных дней

3:52:235/18/2021Фото: pixabay.com
0

Россияне будут отдыхать три дня подряд.

Традиционно День России станет выходным

Россиян в связи с Днем России в июне ждет больше нерабочих дней.

Традиционно День России станет выходным. Так как в 2021 году праздник выпадает на субботу, то дополнительным выходным станет понедельник - 14 июня. Следовательно, жители нашей страны будут отдыхать три дня подряд. После этого россиян также ждет сокращенная четырехдневная рабочая неделя — с 15 по 18 июня.

Уточним, что 11 июня рабочий день будет сокращен на час, так как он предшествует нерабочему праздничному дню.

Напомним, ежегодно день России празднуется 12 июня. В этот день отмечают принятие Декларации о государственном суверенитете РСФСР (12 июня 1990 года). Именно этот документ провозгласил главенство Конституции Российской Федерации.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
праздникдень россиивыходные12 июня
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Ждете выходные?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Пропавшую студентку с брекетами нашли мертвой под Новосибирском
    3:36:48 5/18/2021
    Пропавшую студентку с брекетами нашли мертвой под Новосибирском
    БердскБезумно молчаливый и зеленый пляж "Старый Бердск" попал в объектив в мае-2021
    3:31:48 5/18/2021
    Безумно молчаливый и зеленый пляж "Старый Бердск" попал в объектив в мае-2021
    Когда закончится пандемия коронавируса в России и мире, рассказал экс-директор "Вектора" и вирусолог Сергей Нетесов
    3:22:53 5/18/2021
    Когда закончится пандемия коронавируса в России и мире, рассказал экс-директор "Вектора" и вирусолог Сергей Нетесов
    Икона "Неупиваемая Чаша" – 18 мая: сильная молитва от пьянства, курения и наркомании
    3:20:40 5/18/2021
    Икона "Неупиваемая Чаша" – 18 мая: сильная молитва от пьянства, курения и наркомании
    Глава Владивостока Олег Гуменюк уходит в отставку
    3:14:51 5/18/2021
    Глава Владивостока Олег Гуменюк уходит в отставку
    Новый локдаун из-за коронавируса могут объявить в Санкт-Петербурге
    3:03:57 5/18/2021
    Новый локдаун из-за коронавируса могут объявить в Санкт-Петербурге
    В Казани эвакуировали школу после сообщения о минировании сообщников Галявиева
    3:00:41 5/18/2021
    В Казани эвакуировали школу после сообщения о минировании сообщников Галявиева
    Манижа может выйти в финал Евровидения-2021, считают в William Hill
    2:56:38 5/18/2021
    Манижа может выйти в финал Евровидения-2021, считают в William Hill
    Очки Blue Sky pro для борьбы с бессонницей соорудит Ростех
    2:37:59 5/18/2021
    Очки Blue Sky pro для борьбы с бессонницей соорудит Ростех
    БердскКогда Бердск перестанет тонуть в фекалиях и почему разрушаются коллекторы, открыл секрет директор КБУ Анатолий Пронюшкин
    2:34:02 5/18/2021
    Когда Бердск перестанет тонуть в фекалиях и почему разрушаются коллекторы, открыл секрет директор КБУ Анатолий Пронюшкин