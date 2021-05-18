Как отдыхаем на День России 12 июня 2021: сколько будет выходных дней

Россиян в связи с Днем России в июне ждет больше нерабочих дней.
Традиционно День России станет выходным. Так как в 2021 году праздник выпадает на субботу, то дополнительным выходным станет понедельник - 14 июня. Следовательно, жители нашей страны будут отдыхать три дня подряд. После этого россиян также ждет сокращенная четырехдневная рабочая неделя — с 15 по 18 июня.
Уточним, что 11 июня рабочий день будет сокращен на час, так как он предшествует нерабочему праздничному дню.
Напомним, ежегодно день России празднуется 12 июня. В этот день отмечают принятие Декларации о государственном суверенитете РСФСР (12 июня 1990 года). Именно этот документ провозгласил главенство Конституции Российской Федерации.