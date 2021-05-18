Жители Бердска все еще могут отдать свой голос за благоустройства парка у школы №11. Осталось 13 дней
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Жители Бердска все еще могут отдать свой голос за благоустройства парка у школы №11. Осталось 13 дней

4:18:085/18/2021Фото: flickr.com
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Основная цель федерального проекта — сделать города более комфортными для жителей, повысить индекс качества городской среды. Вдвое сократить количество городов с неблагоприятной средой. Вовлечь граждан в процесс благоустройства городов.

Голосование продлится до 30 мая

Жители Новосибирска и Бердска смогут выбрать общественные территории и дизайн проекты благоустройства, следить за их реализацией, тем самым участвуя в развитии своего города.

Рейтинговое голосование продлится до 30 мая 2021 года на сайте https://54.gorodsreda.ru/.
Голосовать может любой гражданин, достигший 14 лет. В проекте участвуют 28 муниципальных образований.

Последовательность онлайн-голосования:

1. Выберите свое муниципальное образование, ознакомьтесь со списком объектов для голосования.
2. Войдите через Госуслуги или зарегистрируйтесь, указав в форме регистрации ваши фамилию, имя, отчество, дату рождения, место проживания, адрес электронной почты, подтвердите номер телефона.
3. Выберите из списка общественную территорию или дизайн-проект благоустройства, который, по вашему мнению, должен быть благоустроен в первую очередь. Результаты голосования будут опубликованы на сайте после завершения голосования.

Основная цель федерального проекта — сделать города более комфортными для жителей, повысить индекс качества городской среды. Вдвое сократить количество городов с неблагоприятной средой. Вовлечь граждан в процесс благоустройства городов.

- Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» — один из самых востребованных в нашей области. Он направлен на благоустройство территории населенных пунктов, на работы самого разного масштаба — от приведения в порядок маленького дворика до благоустройства площадей и набережных. Но самое главное в этом проекте — участие жителей в выборе той территории, которая будет благоустроена в первую очередь! Приоритет во время выполнения всех проектов — это мнение жителей, их предложения и пожелания. Вы решаете: где обустроить двор или сквер, создать места для прогулок и отдыха с семьей, - сказал губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

С 26 апреля по 30 мая проходит голосование за концепцию парка около школы №11 Бердска. За него можно голосовать с помощью мобильного телефона, без авторизации на Госуслугах. Со всех sim -карт какие есть. Но тоже бывают напряженные часы и не всегда мгновенно поступает звонок-код для доступа к голосованию. Кстати, пока что по Новосибирской области лидирует по голосованию парк в Бердске.

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благоустройствоголосованиефедеральный проект
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