В России могут ужесточить наказания для пьяных водителей

Закон об ужесточении уголовной ответственности за езду в пьяном виде ужесточат в Росси. закон об этом рассмотрят в первом чтении на пленарных заседаниях Госдумы весной-2021.
Напомним, законопроект внесен на рассмотрение Госдумы 5 апреля этого года. Предлагается повысить сроки лишения свободы, штрафы для водителей, которые повторно сели за руль в состоянии алкогольного опьянения.
При этом срок лишения свободы и принудительных работ увеличится до трех лет вместо нынешних двух лет. Штраф может вырасти с действующих 200-300 тысяч до 300-500 тысяч рублей. Вместо штрафа могут потребовать зарплату или доход за период до трёх лет, сейчас это доход за период до двух лет. Перечень наказаний для пьяных водителей также могут дополнить исправительными работами.
Кроме того, если водителя повторно поймали нетрезвым за рулём, его предлагают лишать права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до шести лет.
Авторы инициативы отмечают, что действующие санкции недостаточно эффективны — об этом свидетельствует рост рецидивов, когда люди повторно садятся пьяными за руль.