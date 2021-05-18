«Ростелеком» в Новосибирске делает новостройки «оптическими»
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«Ростелеком» в Новосибирске делает новостройки «оптическими»

4:08:185/18/2021
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«Ростелеком» продолжает работу по подключению новостроек Новосибирской области к широкополосному доступу в интернет.

«Ростелеком» в Новосибирске делает новостройки «оптическими»

С начала этого года доступ к сетям компании уже получили более 2,5 тысяч домохозяйств, среди которых жители регионального центра, а также Ордынского, Маслянинского и Краснозерского районов и города Бердска.
Волоконно-оптические линии связи в новых домах прокладываются по технологии GPON (GigabitPassiveOpticalNetwork). Жильцам не нужно ждать техников или подавать дополнительные заявки для заведения кабеля в квартиру, так как оптические линии распределяются по домохозяйствам еще на стадии строительства.
«До конца этого года мы планируем обеспечить оптикой более 50 новостроек в Новосибирске и в районах области. Это значит, что семь тысяч домохозяйств получат быстрый интернет и возможность подключить цифровые услуги сразу же после заселения, что особенно важно в условиях современного ритма жизни», — уточнил Юрий Куприянов, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком».
Жителям домов становится доступен Wink (18+) — это цифровой видеосервис «Ростелекома», который объединяет преимущества интерактивного телевидения и онлайн-кинотеатра с коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого контента. Кроме того, новоселы могут подключить услугу «Видеонаблюдение», которая поможет удаленно присматривать происходящем в квартире.
При желании жильцы могут сделать дом не только безопасным, но и умным. Настроить элементы «Умного дома» можно по собственному сценарию, чтобы датчики открытия, движения, протечки, задымления, умные лампочки и розетки работали в зависимости от привычек каждой конкретной семьи.
Узнать подробнее о сервисах «Ростелекома» для физических лиц можно на сайте и по телефону 8 800 100 0 800
18+

Материалы предоставлены пресс-службой ПАО «Ростелеком»

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