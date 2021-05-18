В Новосибирске от коронавируса умер пациент 44 лет за сутки на 18 мая
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В Новосибирске от коронавируса умер пациент 44 лет за сутки на 18 мая

4:24:245/18/2021Фото: pixabay.com
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В отделениях реанимации продолжают борьбу за жизнь 59 человек. На ИВЛ находятся 3 сибиряка.

коронавирус, пандемия, COVID-19
67 случаев COVID-19 выявили в Новосибирской области за сутки
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Оперативный штаб сообщил новые данные по коронавирусу за сутки на 18 мая. Сообщается, что за все время выявлено 42 389 случаев коронавируса, в том числе у 2 616 детей. За последние утки коронавирусом заболели 67 сибиряков. При этом за полтора года поправились от вируса 38 500 новосибирцев, а за последние сутки - 67.

Скончались еще пять пациентов. На этот раз жертвами коронавируса стали - мужчины в возрасте 44 года, 70 лет, 81 год и женщины в возрасте 79 лет, 84 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 1 825 человек.

В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 1 273 пациента, в том числе 5 детей.

В отделениях реанимации продолжают борьбу за жизнь 59 человек. На ИВЛ находятся 3 сибиряка.

Всего в Новосибирской области сделано 1 572 011 тестов на коронавирус.

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пандемиякоронавирусCOVID-19
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