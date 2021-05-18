В Новосибирске от коронавируса умер пациент 44 лет за сутки на 18 мая

Оперативный штаб сообщил новые данные по коронавирусу за сутки на 18 мая. Сообщается, что за все время выявлено 42 389 случаев коронавируса, в том числе у 2 616 детей. За последние утки коронавирусом заболели 67 сибиряков. При этом за полтора года поправились от вируса 38 500 новосибирцев, а за последние сутки - 67.
Скончались еще пять пациентов. На этот раз жертвами коронавируса стали - мужчины в возрасте 44 года, 70 лет, 81 год и женщины в возрасте 79 лет, 84 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 1 825 человек.
В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 1 273 пациента, в том числе 5 детей.
В отделениях реанимации продолжают борьбу за жизнь 59 человек. На ИВЛ находятся 3 сибиряка.
Всего в Новосибирской области сделано 1 572 011 тестов на коронавирус.