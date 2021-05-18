Штормовой ветер и заморозки надвигаются на Бердск и Новосибирскую область

В Новосибирской области ожидается усиление ветра, предупредили во вторник в региональном управлении МЧС.
По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, 19 мая в регионе и в Бердске ожидаются местами сильные порывы ветра. В этот день синоптики прогнозируют кратковременные дожди, местами грозы, град, ночью при грозах местами сильные дожди. Ночью и утром местами туманы. Ветер будет северо-восточный, 7-12 м/с, порывы до 20 м/с. Температура воздуха ночью +4, +9, по юго-востоку до +14, днем +13, +18 градусов.
Вместе с тем, в некоторых районах в среду сохранится высокая (4 класса) местами чрезвычайная пожароопасность (5 класса).
А с 20 по 22 мая в Новосибирской области при прояснениях возможны заморозки до -3 градусов.
-Во время усиления ветра рекомендуется держаться подальше от карнизов домов, рекламных стендов и растяжек, не стойте возле непрочных навесов. Будьте внимательны и осторожны! Единый телефон экстренных оперативных служб - 112, - предупредили в спасательном ведомстве.